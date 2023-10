"Мітинги" за Палестину та проти Ізраїлю з'явилися на платформі Roblox ("Роблокс"). 24 Канал розібрався, що це може означати.

Що відомо

Один із користувачів соцмережі Х, раніше відомої як твітер, звернув увагу на віртуальний марш на підтримку Палестини на Roblox. Там ігрові персонажі йдуть по алеї із прапорами Палестини під арабську музику на площу, де відбувається мітинг. На плакатах видно слова "Солідарність із Палестиною".

Пропалестинський мітинг у "Роблоксі": дивіться відео

"Що з них виросте?" – запитує користувач, натякаючи на юний вік гравців.

Утім, інші користувачі соцмережі Х не такі стурбовані цим інцидентом. Вони вказують, що в Roblox грають переважно підлітки, тож "мітинг" слід вважати підлітковим викликом, своєрідним епатажем. Мовляв, якщо дорослі підтримують Ізраїль, то ми будемо за Палестину.



Реакція користувачів на "мітинг" у роблоксі / Скриншот 24 Каналу

Довідка. Roblox – це онлайн-платформа, де можна створити власні ігри, а також пограти в ігри інших користувачів. Також є можливість створити і вигадати одяг для свого персонажа. Через шалену популярність серед дітей і підлітків педагоги використовують Roblox у навчальних цілях – наприклад, щоб учити дітей рахувати. Гра монетизована: за реальні гроші можна докупити різноманітні "плюшки".

У грі можна знайти мечеть, де відбуваються політичні суперечки, а також єврейський бар, де засуджують палестинців, – в одного з персонажів український прапор на капелюсі. Імовірно, діти обігрують те, що відбувається в дорослому світі, не дуже розуміючи, які саме наративи мимоволі поширюють.

У роблоксі хтось підтримує Палестину, хтось – Ізраїль / Скриншоти 24 Каналу

У телеграм-каналі "Катарсис" також помітили демонстрації "за Палестину" в Roblox. Користувачі пишуть, що в грі банять за такі дії, тож сервери, де це відбувається, можна підключитися тільки за закритими посиланнями.

"Середній вік мітингарів – 7 років", "потім винайдуть гру про мітинги і те, як їх розганяли", "там є режими з концтаборами", –пишуть у телеграмі.

Раніше в Roblox була проросійська пропаганда

Наприкінці липня у The New York Times з'явилося повідомлення про те, що Росія намагається поширити свої наративи в іграх, популярних серед підлітків. Тоді ішлося про Minecraft, Roblox і російську версію World of Tanks.

У Minecraft росіяни відтворили битву за українське місто Соледар і "встановили" російський прапор над Луганськом. У російській версії World of Tanks можна провели "парад" радянських танків у Москві 1945 року. А от у Roblox пройшов "парад" МВС РФ до дня Росії.