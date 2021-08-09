Також наявність маски обов'язкова у місцях, де є понад 5 осіб. Причиною такого рішення стало погіршення епідеміологічної ситуації за останній період.
До теми Україна підтримує територіальну цілісність Грузії: МЗС зробило заяву до 13 річниці агресії Росії
У Грузії скасували зобов'язання носити маску в відкритому просторі 22 червня. Водночас обмеження ще залишалось в силі щодо подій, які відбувались у закритому приміщенні.
COVID-19 у Грузії
- Лише за добу зафіксували 2236 заражень, а також померли 44 людини.
- Локдаун у Грузії тривав декілька місяців. Його вважали одним з найжорсткіших у Європі.
- В країні повністю зупиняли міський та міжміський транспорт. Також запроваджували комендантську годину.
- Обмеження поступово скасували.