Також наявність маски обов'язкова у місцях, де є понад 5 осіб. Причиною такого рішення стало погіршення епідеміологічної ситуації за останній період.

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У Грузії скасували зобов'язання носити маску в відкритому просторі 22 червня. Водночас обмеження ще залишалось в силі щодо подій, які відбувались у закритому приміщенні.

Довідка. Велика Британія з 19 липня скасувала масковий режим. Також наприкінці липня, попри вимоги Міністерства охорони здоров'я, масковий режим скасували і в Чехії.

COVID-19 у Грузії