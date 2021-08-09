Также наличие маски обязательно в местах, где находится более 5 человек. Причиной такого решения стало ухудшение эпидемиологической ситуации за последний период.

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В Грузии отменили обязательства носить маску в открытом пространстве 22 июня. В то же время ограничения еще оставалось в силе в отношении закрытых помещений.

Справка. Великобритания с 19 июля отменила масочный режим. Также в конце июля, несмотря на требования Министерства здравоохранения, масочный режим отменили и в Чехии.

COVID-19 в Грузии