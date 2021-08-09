Также наличие маски обязательно в местах, где находится более 5 человек. Причиной такого решения стало ухудшение эпидемиологической ситуации за последний период.

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В Грузии отменили обязательства носить маску в открытом пространстве 22 июня. В то же время ограничения еще оставалось в силе в отношении закрытых помещений.

COVID-19 в Грузии

  • Только за сутки зафиксировали 2236 заражений, а также умерли 44 человека.
  • Локдаун в Грузии продолжался несколько месяцев. Его считали одним из самых жестких в Европе.
  • В стране полностью останавливали городской и междугородний транспорт. Также вводили комендантский час.
  • Ограничения постепенно отменили.