У Харківській області 17-річний підліток поблизу пам'ятника Незалежності на камеру побажав Україні смерті. Хлопцю загрожує адміністративний арешт.

До соцмереж відео потрапило 4 квітня, на нього вже відреагували правоохоронці.

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Деталі відео

На поширеному у мережі відео нетверезий хлопець стояв біля пам'ятника Незалежності. Він висловлювався нецензурною лайкою та виказував свою неповагу до державної символіки. Зокрема, підліток побажав Україні смерті.

Усе це на камеру зафіксував його товариш, який теж був нетверезий.

Що дізналися поліцейські

Правоохоронці встановили, що інцидент трапився 3 квітня, приблизно о 23:00 на території парку "Ювілейний" в селищі Нова Водолага.

Неадекватно поводилися двоє 17-річних хлопців зі села Просяне та селища Нова Водолага.

Що загрожує підліткам

Поліцейські викликали підлітків до відділення поліції разом з їхніми батьками.

З ними провели профілактичну бесіду та склали адміністративні протоколи за статтями про розпивання алкоголю у заборонених місцях. Санкція статті передбачає від 17 до 85 гривень штрафу.

Щодо головного фігуранта – жителя села Просяне – також склали протокол за статтею про дрібне хуліганство. Нею передбачене максимальне покарання до 15 діб адміністративного арешту.

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