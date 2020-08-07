Самогубець у Харкові поранив поліцейського зі стартового пістолета, коли той намагався йому допомогти. На щастя, травма правоохорнця не є небезпечною, а чоловіка таки вдалося відмовити від скоєння непоправного.

Інцидент трапився близько 23:00 на вулиці Гвардійців Широнінців. Поліції надійшло повідомлення, що за вказаною адресою перебуває чоловік, що збирається покінчити з життям. При собі він має пістолет, передає пресслужба Нацполіції.

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Як все відбувалося:

Першими на місце події прибули патрульні.

Вони виявили чоловіка в інвалідному візку, який заявив, що збирається вкоротити собі віку.

Коли поліцейські спробували наблизитись до нього, щоб відібрати зброю, він здійснив постріл зі стартового пістолета в бік патрульного.

В результаті поліцейський отримав опік руки. Потім харків’янин дістав ніж та заявив, що нікого до себе не підпустить, а якщо хтось спробує до нього підійти – він вб’є себе.

Після нетривалих перемовин правопорушник здався поліції.

Стартовий пістолет у нього вилучили. Про свої наміри звести рахунки із життям чоловік писав у соціальній мережі та повідомляв, що причиною його вчинку є нерозділене кохання.