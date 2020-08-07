У Харкові чоловік, що намагався скоїти самогубство, підстрелив поліцейського
Самогубець у Харкові поранив поліцейського зі стартового пістолета, коли той намагався йому допомогти. На щастя, травма правоохорнця не є небезпечною, а чоловіка таки вдалося відмовити від скоєння непоправного.
Інцидент трапився близько 23:00 на вулиці Гвардійців Широнінців. Поліції надійшло повідомлення, що за вказаною адресою перебуває чоловік, що збирається покінчити з життям. При собі він має пістолет, передає пресслужба Нацполіції.
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Як все відбувалося:
Стартовий пістолет у нього вилучили. Про свої наміри звести рахунки із життям чоловік писав у соціальній мережі та повідомляв, що причиною його вчинку є нерозділене кохання.