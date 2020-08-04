Вранці 4 серпня на території римо-католицького храму у центрі Запоріжжя жінка вчинила самоспалення. Дані загиблої та обставини події встановлює поліція.

Жінка облила себе легкозаймистою речовиною і підпалила у дворі храму, що на вулиці Заводській. Особу загиблої встановлюють правоохоронці, деталі будуть відомі згодом, повідомили 24 каналу в обласному управлінні Нацполіції.

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"У поліцію надійшло повідомлення, що жінка вчинила самогубство, обливши себе горючою рідиною і підпалила її на собі. Це сталося в центрі міста", – розповіла речник поліції Запоріжжя Олена Лебединська Gazeta.ua.

На місці події працює поліцейські. Вони з'ясовують, що спонукало дівчину накласти на себе руки.

За твердженнями місцевих ЗМІ, в мережі є інформація, що дівчину підпалили. Також в соцмережах ширяться фото з місця події, проте поліція їх поки не підтвердила.

Спалене тіло жінки / Фото з інстагараму "Это Запорожье"

Тіло жінки у дворі храму / Фото з інстагараму "Это Запорожье"