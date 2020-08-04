Утром 4 августа на территории римо-католического храма в центре Запорожья женщина совершила самосожжение. Данные погибшей и обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

Женщина облила себя легковоспламеняющимся веществом и подожгла во дворе храма на улице Заводской. Личность погибшей устанавливают правоохранители, детали будут известны позже, сообщили 24 каналу в областном управлении Нацполиции.

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"В полицию поступило сообщение, что женщина совершила самоубийство, облив себя горючей жидкостью и подожгла ее на себе. Это произошло в центре города", – рассказала пресс-секретарь полиции Запорожья Елена Лебединская Gazeta.ua.

На месте происшествия работает полицейские. Они выясняют, что побудило девушку покончить с собой.

По утверждениям местных СМИ, в сети есть информация, что девушку подожгли. Также в соцсетях распространяются фото с места происшествия, однако полиция их пока не подтвердила.

Сожженное тело женщины / Фото из инстаграма "Это Запорожье"

Тело женщины во дворе храма / Фото из инстаграма "Это Запорожье"