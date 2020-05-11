На Харківщині на карантин закрили дитячу поліклініку: на COVID-19 захворіли лікарі

У місті Первомайський Харківської області на карантин через спалах коронавірусу закрили дитячу поліклініку. У кількох працівників закладу підтвердили COVID-19. Наразі тестують контактних осіб.

Наразі в Первомайському виявили 14 випадків COVID-19, з них 9 – у медичних працівників. Кілька з інфікованих працюють у дитячій поліклініці. Про це повідомив мер Первомайського Микола Бакшеєв.

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Більшість з них не відчували взагалі ніяких симптомів. Інші – протягом 2 – 3 днів мали температуру тіла 37 – 39 градусів, після чого зникали будь-які симптоми захворювання. Але вони були в колі контактних осіб з раніше протестованими і тому потрапили під моніторинг,

– пояснив Бакшеєв.

Усі хворі перебувають під медичним наглядом. У поліклініці проводять дезінфекцію та обстежують співробітників.

Станом на 11 травня на Харківщині виявили 595 хворих на коронавірус, 19 людей померли. Загалом в Україні COVID-19 інфікувались 15 648 осіб, 408 випадків – летальні, 3 288 людям вдалось одужати.



Який перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу