Антимонопольний комітет України повернув пакет документів, поданих йому групою DCH для узгодження покупки 25% акцій ПАТ "Мотор Січ".

Про це повідомила пресслужба DCH.

"У документі сказано, що АМКУ не прийняв заявку до розгляду, – повідомила DCH на своєму сайті. – Далі по тексту перерахований ряд технічних процедурних моментів, якими Комітет обґрунтовує своє рішення, а також зроблений запит додаткової інформації".

Запит інформації, зокрема, стосується ринку медичних послуг, де нібито значущим для операції з придбання акцій присутні і авіабудівне АТ "Мотор Січ", і багатогалузева група DCH.

"За інформацією заявників, – цитують в пресслужбі лист АМКУ, – в переліку юридичних осіб, наведеному в таблиці "Інші юридичні особи», в якому "Мотор Січі" належать корпоративні права, АТ "Мотор Січ" здійснює контроль над ТОВ "Клініка Мотор-Січ", основним видом діяльності якого є надання медичних послуг, в групі DCH послуги загальної медичної практики надає ТОВ "Медичний центр "Наша надія".

"Від листа АМКУ, чесно кажучи, хочеться і плакати, і сміятися, – висловив свою думку про відповідь АМКУ інвесторам Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру. – Мова йде про спробу реанімувати в Україні виробництво авіадвигунів і авіабудування в цілому. Але замість цього АМКУ цікавиться активами DCH і "Мотор Січі" в сфері медицини – це просто дурість! Цей ринок не просто сегментований, він не насичений – в Україні будуються і створюються нові приватні клініки і їх мережі, але все одно роботи вистачає всім. Тут ринок ще навіть до насичення не прийшов, не кажучи вже про якісь можливі концентрації або монополізацію", – здивував експерта інтерес АМКУ до непрофільної для сторін угоди товарного ринку. Аналогічним чином експерт оцінює і зазначену в повідомленні пресслужби DCH спробу АМКУ знайти зв'язок між побічним виробництвом сільгосптехніки на "Мотор Січі" та Харківським тракторним заводом DCH.

"І яке відношення до авіаційних двигунів мають трактори ХТЗ? Їх планує запускати в небо, або вони складуть конкуренцію літакам?", – іронізує Охрименко.

Проте особливо експерта здивував інтерес АМКУ до активів DCH і "Мотор Січ" у фінансовій сфері. У листі-відповіді АМКУ чомусь міститься перелік фінансових компаній, що надають послуги абсолютно різної природи. Не кажучи вже про те, що зовсім недавно Комітет погодив DCH покупку банку "Кредит Дніпро", і має цілком чітко уявляти місце цієї групи на ринку фінансових послуг.

"Прохання АМКУ надати дані щодо фінансового сектора – це просто "дно" кваліфікації його "аналітиків": перераховані в його запиті компанії працюють в різних сегментах фінансових ринків, які перебувають під "наглядом" трьох державних фінансових регуляторів – НБУ, НКЦБФР, НКРРФУ. У трьох профільних регуляторів питань не виникає! Один тільки АМКУ відзначився розумом і кмітливістю", – здивувався експерт інтересом АМКУ до тих фактів, які йому і так відомі.

Охріменко вважає, що розпливчасті формулювання і дивні запити АМКУ, що не відносяться до покупки акцій ПАТ "Мотор Січ", – це можливість в майбутньому знову намагатися зірвати узгодження покупки акцій, точно так само посилаючись на формальні причини.

"Таке відчуття, що при подачі наступного запиту на концентрацію акцій "Мотор Січ" АМКУ притягне професійного коректора – щоб він чіплявся до знаків пунктуації та граматики, щоб знову повернути документи на доопрацювання", – зазначає Охріменко парадокси української інвестиційної реальності. Експерт вважає, що раніше головними перешкодами для інвестицій в Україну були правоохоронні органи, податкова і суди. А тепер до них додався АМКУ.

Як відомо, 4 серпня група DCH підписала угоду зі Skyrizon Aircraft Holdings Limited про спільний розвиток українського авіабудування і, зокрема, заводу "Мотор Cіч". Згодом "дочка" китайської Beijing Skyrizon і DCH Group подали спільну заявку в Антимонопольний комітет України (АМКУ) про покупку акцій ПАТ "Мотор Січ". В українському експертному середовищі вже давно ставлять під сумнів незалежність позиції Антимонопольного комітету – як при попередньому керівникові відомства Юрії Терентьєву, так і зараз. Особливо після того, як першим заступником АМКУ стала Ольга Музиченко. Її чоловік Сергій Сендзюк прославився допомогою в розмірі півмільйона гривень офіційному фонду виборчого штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського.