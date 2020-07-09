Іпотечні кредити, що надають банки досі є дорогими. Українцям важко їх виплачувати, адже середня зарплата складає 10 тисяч 542 гривні на місяць, а середня вартість однокімнатної квартири – понад мільйон гривень.

Найбільший середній дохід у родині, яка проживає в Києві – 30 тисяч 400 гривень, а найменший у Харкові – 18 тисяч гривень. 24 канал підрахував, що найдовше на житло будуть збирати харківчани – 14,4 рока, а найшвидше придбати однокімнатну квартиру вийде у мешканців Києва – за 7,2 років.

Важливо Іпотека під 10% в Україні насправді має приховані відсотки та платежі: важливі деталі

Скільки років потрібно, щоб назбирати на квартиру, враховуючи середній дохід громадян:

у Харкові – 14,4 рока;

у Львові – 12;

у Запоріжжі – 11,5;

в Одесі – 8,4;

у Запоріжжі – 7,4;

у Києві – 7,2.

Скільки років потрібно збирати гроші на квартиру / Інфографіка 24 каналу

Як ми рахували

Наш гіпотетичний покупець – родина із 2 працюючими дорослими, які отримують середню заробітну плату.

Доходи

Щоб оцінити рівень доходів потенційного покупця житла, ми взяли дані про середню зарплату по областях та місті Києві з Державної служби статистики України. Оскільки ми припускаємо, що в сім'ї, яка хоче купити квартиру, двоє дорослих працюють, то множимо дохід на 2.



Відтак найменше отримують в Харківській області – 18 тисяч гривень на двох, а найбільше у місті Києві – 30,4 тисячі гривень.

Заощадження

При розрахунку суми, яку б могла відкладати родина в якості заощаджень на квартиру, взяли 40% від доходів. Зазвичай, цей відсоток використовують банки при розрахунку можливості кредитування громадян. Щоправда, банки використовують досить широке трактування поняття "дохід позичальника" – мають на увазі і документально, і підтверджені непрямими методами. Ми у своєму розрахунку брали до уваги зарплати як єдиний вид доходу родини.

Вартість однокімнатної квартири в новобудові по містах за даними dom.ria:

у Харкові – 1 мільйон 242 тисячі гривень;

в Одесі – 1 мільйон 94 тисячі гривень;

у Києві – 1 мільйон 45 тисяч гривень;

у Львові – 1 мільйон 9 тисяч гривень;

у Дніпрі – 879 тисяч гривень;

у Запоріжжі – 767 тисяч гривень.

Але не забувайте – внаслідок інфляційних процесів гроші з часом дешевшають. Тому через 7-8 років обрахованих нині заощаджень вам вже не вистачить на придбання житла, якщо зберігатимете їх під матрацом чи в банці. Найкраще гроші відкладати з розумом, щоб принаймні зберегти їхню цінність. Або навіть – і примножити.