Готель "Національ" розташований на проспекті Науки, 21. Про подію стало відомо 12 серпня.
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Купив народний депутат
Відомо, що готель "Національ" купила компанія "Економісса". Власником цієї фірми є товариство "Авантаж", що належить Анатолію Денисенку. Про це зазначено у Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно. Власницею готелю формально була вдова Кернеса Оксана Гайсинська.
У Харкові екснардеп Анатолій Денисенко купив резиденцію Кернеса / Фото Харківського антикорупційного центру
"Національ" після смерті Кернеса
- Зимою 2020 року вдова Оксана Гайсинська, як спадкоємиця, вирішила закрити готель і продати його.
- 26 січня резиденція припинила роботу, але про причину не повідомили.
- Водночас на сайті вже не можна було забронювати номери не тільки на найближчі дні, а й на усі наступні місяці.