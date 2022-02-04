Про це в інтерв'ю "Главкому" розповів головний лікар Андрій Безносенко.

"Такого не було ніколи за всю 100-річну історію нашого інституту. В листопаді-грудні Інститут раку закупив обладнання майже на 800 млн грн – придбали новий лінійний прискорювач, апарати для комп'ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, ендоскопічні, лапароскопічні стійки, лабораторне обладнання, обладнання для діагностики та операцій. Тому фактично у 2021 році відбулося оновлення матеріальної бази Інституту в обсягах, на які лікарі та пацієнти давно розраховували", – сказав Безносенко.

Очікується, що нове обладнання буде встановлене впродовж першого кварталу 2022 року, після чого фахівці зможуть почати його експлуатацію.

Головний лікар також повідомив, що Інститут раку розробив проєкт капітальної реконструкції та будівництва медичного закладу. Масштабні роботи заплановано провести у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Зараз у нас діє вісім будівель, а передбачається зведення ще п'яти нових корпусів, де ми зможемо надавати нашим пацієнтам абсолютно весь спектр онкологічних послуг. Планується оновлення всієї матеріальної бази, капітальні ремонти наявних корпусів задля покращення умов для наших пацієнтів і лікарів. Якщо вдасться реалізувати цей проєкт, у нас буде найбільший та водночас найтехнологічніший медичний заклад в Україні,

– зазначив Безносенко.

Нагадаємо, що в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні вже було зроблено 200 сучасних приймальних відділень в опорних лікарнях та обладнано медичною технікою, яку, за словами заступника керівника Офісу Президента, координатора цієї програми Кирила Тимошенка, "раніше там могли бачити хіба що у фільмах".