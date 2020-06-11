Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% річних, що діятиме вже з 12 червня 2020 року. У результаті таке значення відсоткової ставки стало найнижчим за всю історію незалежної України.

Наслідки такого рішення регулятора для економіки України проаналізував Денис Білий, інвестиційний аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна". Отож, як зниження облікової ставки позначиться на держоблігаціях, що це означає для банків та їхніх продуктів та української економіки загалом – читайте пояснення експерта для Інвестицій24.

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Зниження облікової ставки НБУ – що це означає?

Облікова ставка НБУ – базова ставка в економіці кожної країни, від якої залежать усі інші відсоткові ставки. В Україні зниження облікової ставки говорить про зменшення вартості кредитів рефінансування для банків під заставу ОВДП.

Простими словами, банки намагатимуться вкласти кошти в ОВДП та одразу залучатимуть під заставу таких цінних паперів кредити НБУ під нижчу ставку. Це також дасть змогу Міністерству фінансів знизити вартість запозичень через ОВДП на первинному ринку.

Політика формування ставки рефінансування говорить про те, що НБУ кредитує банки за обліковою ставкою+премія, але наразі премія дорівнює нулю. Тобто після зниження облікової ставки, банки зможуть отримувати кредити рефінансування під 6%, а не під 8%. Це дасть змогу паралельно робити кредитний ресурс банків більш доступним для населення та бізнесу, що, своєю чергою, стимулюватиме відновлення бізнес-активності після кризи,

– пояснює Денис Білий.

Наслідки для економіки

Сьогодні НБУ знизив облікову ставку до 6% (-2 п.п.), хоча в останньому інфляційному звіті був зазначений таргет у 7% на кінець 2020 року.



Облікова ставка у % / Візуалізація "Фрідом Фінанс Україна"

Таке стрімке зниження облікової ставки спрямоване на додаткове стимулювання економіки та відхилення інфляції від таргету в сторону сповільнення (2,3% при таргеті в 5%),

– зазначив аналітик.

Отже, найближчим часом слід очікувати зниження усіх відсоткових ставок (кредитів, депозитів, ОВДП). Маємо шанс отримати середні ставки по банківській системі за депозитами на рівні 9,5% річних у гривні, а дохідність ОВДП на первинному ринку 8,5%-9% річних.

Така ситуація триватиме доки економіка не почне зростати, що, відповідно, призведе до зростання інфляції. У разі неконтрольованості цього процесу, НБУ може вдатись до підвищення облікової ставки.