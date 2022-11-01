Іран планує передати Росії ще більше дронів та ракет: чи має Україна чим захиститись

Україна навчилась ефективно збивати російські дрони-камікадзе та крилаті ракети. Водночас для ЗСУ незабаром може виникнути загроза від іранських балістичних ракет.

З новим видом озброєння будуть складнощі, позаяк проти нього звичайна ППО буде малоефективною. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський.

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Потрібність протиракетних сил

Експерт зазначив, що Росія вже давно готувала майданчики та позиційні райони для запуску іранських оперативно-тактичних ракет з Білорусі.

Їх розміщення саме на території Білорусі з військової точки зору виглядають абсолютно доцільним і слушним, тому що саме звідти можна завдавати ефективні удари. Чи може Україна чимось закритися від цих ракет – у цьому є певні складнощі, тому що це специфічний вид боєприпасу і він потребує не ППО, а ПРО,

– пояснив оглядач.

З його слів, з ПРО в України є проблеми, які є характерними для інших країн світу.

"Такого масованого застосування оперативно-тактичних ракет не передбачалося перед активною фазою нашої війни. Тому світ зараз стикнувся з викликом, як протистояти такій загрозі, наскільки вона може бути реальною і що вона може з собою принести", – додав фахівець.

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На його думку, атаки "шахедів" на населені пункти й цивільні об'єкти критичної інфраструктури були досить ефективними, але ситуація з балістичними ракетами виглядає "тривожнішою".

"Навіть у порівнянні з "шахедом" балістичні ракети можуть мати набагато більше вибухової речовини. Відповідно, пошкодження можуть бути серйознішими. Зараз абсолютно всі усвідомлюють цю загрозу і світ намагається зробити певні кроки, щоб її нівелювати. Навіть на напрямку того, щоб зупинити постачання іранських ракет до Росії", – підкреслив Грабський.

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Робота ППО України

Причиною останніх успіхів української ППО експерт вважає ефективне використання військових ресурсів, а також високу професійність ЗСУ.

ЗСУ вже досить натреновані та ППО спроможна успішно діяти проти крилатих ракет, які по суті своїй є безпілотними літаками. Їхня траєкторія й особливості дії нам давно відомі та ми вже заздалегідь можемо ліквідовувати ці об'єкти,

– вказав оглядач.

За його словами, при масованому запуску балістичних ракет, відпрацьовувати по них буде дуже складно, з урахуванням і специфіки траєкторії, і швидкості польоту.

"Там швидкість висока, тому зреагувати не завжди можна буде. А якщо ми говоримо про масовані запуски, то фізично жодна система ППО і ПРО не спроможна буде знищити всю кількість повітряних цілей, які летять на об'єкт", – резюмував аналітик.

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