На окупованих територіях існують і "фільтраційні табори", до яких потрапляють українці. Наші громадяни проходять там через тортури, побої та допити. ЗМІ вдалося дізнатися, що відбувається під час "фільтрації" росіянами.

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Моторошні подробиці про російську "фільтрацію"

Українці, які намагаються виїхати з окупованих російськими військовими міст, не можуть цього зробити, не пройшовши через жахливий процес під назвою "фільтрація".

У людей вилучають телефони та вивчають їхні особисті профілі у соціальних мережах, роздягають, уважно розглядають тіло, перевіряють татуювання, а також шукають синці на плечах та пальцях, які могли залишитись від застосування зброї.

Якщо є те, що викликає підозру у того, хто перевіряє, то він може вдатися до побиття або навіть тортур струмом. Українців катують до непритомності. Крім того, багатьох відпускають лише за умови виїхати до Росії.

"Мені кришка"

28-річний маркетолог Андрій потрапив під так звану "фільтрацію", коли намагався виїхати з Маріуполя на початку травня.

За його словами, він видалив з телефону всі файли, які могли здатися підозрілими російським військовим. Але потім окупанти через комп'ютер намагалися їх відновити. Проте він повідомив, що соцмережі почистити не встиг – у Маріуполі відключили інтернет.

Так, у нього знайшли відео в Інстаграм, де він писав: "Президент, яким ми можемо пишатися. Вирушайте додому з вашим військовим кораблем!". Тоді він і подумав "Мені кришка".

Наказали пройти до тенту, де співробітники російської служби безпеки ФСБ проводили подальші перевірки… Один із співробітників ударив мене по горлу. Фактично побиття почав він,
розповів Андрій.

Він додав, що бачив у наметі для допитів у Безіменному двох людей зі зв'язаними за спиною руками, яких били.

Посадили до в'язниці за "рашиста"

В іншого українця, вчителя історії, знайшли в телефоні слово "рашист" – били, зокрема й ногами. Потім його назвали тим, хто розповсюджує проукраїнську пропаганду. Також у нього знайшли фото книжкової обкладинки з літерою "Г" і подумали, що це про Гітлера.

Вчителя перевели до в'язниці, де він у камері з чотирма двоповерховими ліжками нарахував 24 особи. За кілька днів його відпустили на підконтрольну Україні територію.

Існує приміщення, яке називають "кліткою"

Те, що розповіли чоловіки, – не межа "адекватності" російських солдатів. Як з'ясувалося у фільтрації існує ще приміщення, яке називають "кліткою". Люди там не отримували ні води, ні їжі, а до туалету ходили в кутку, у всіх на очах.

Один із колишніх в'язнів вважає, що окупанти користувалися механізмом фільтрації, "щоб показати свою абсолютну силу".

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