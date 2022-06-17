На окупованих територіях існують і "фільтраційні табори", до яких потрапляють українці. Наші громадяни проходять там через тортури, побої та допити. ЗМІ вдалося дізнатися, що відбувається під час "фільтрації" росіянами.

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Моторошні подробиці про російську "фільтрацію"

Українці, які намагаються виїхати з окупованих російськими військовими міст, не можуть цього зробити, не пройшовши через жахливий процес під назвою "фільтрація".

У людей вилучають телефони та вивчають їхні особисті профілі у соціальних мережах, роздягають, уважно розглядають тіло, перевіряють татуювання, а також шукають синці на плечах та пальцях, які могли залишитись від застосування зброї.

Якщо є те, що викликає підозру у того, хто перевіряє, то він може вдатися до побиття або навіть тортур струмом. Українців катують до непритомності. Крім того, багатьох відпускають лише за умови виїхати до Росії.

"Мені кришка"

28-річний маркетолог Андрій потрапив під так звану "фільтрацію", коли намагався виїхати з Маріуполя на початку травня.

За його словами, він видалив з телефону всі файли, які могли здатися підозрілими російським військовим. Але потім окупанти через комп'ютер намагалися їх відновити. Проте він повідомив, що соцмережі почистити не встиг – у Маріуполі відключили інтернет.

Так, у нього знайшли відео в Інстаграм, де він писав: "Президент, яким ми можемо пишатися. Вирушайте додому з вашим військовим кораблем!". Тоді він і подумав "Мені кришка".

Наказали пройти до тенту, де співробітники російської служби безпеки ФСБ проводили подальші перевірки… Один із співробітників ударив мене по горлу. Фактично побиття почав він,

– розповів Андрій.

Він додав, що бачив у наметі для допитів у Безіменному двох людей зі зв'язаними за спиною руками, яких били.

Посадили до в'язниці за "рашиста"

В іншого українця, вчителя історії, знайшли в телефоні слово "рашист" – били, зокрема й ногами. Потім його назвали тим, хто розповсюджує проукраїнську пропаганду. Також у нього знайшли фото книжкової обкладинки з літерою "Г" і подумали, що це про Гітлера.

Вчителя перевели до в'язниці, де він у камері з чотирма двоповерховими ліжками нарахував 24 особи. За кілька днів його відпустили на підконтрольну Україні територію.

Існує приміщення, яке називають "кліткою"

Те, що розповіли чоловіки, – не межа "адекватності" російських солдатів. Як з'ясувалося у фільтрації існує ще приміщення, яке називають "кліткою". Люди там не отримували ні води, ні їжі, а до туалету ходили в кутку, у всіх на очах.

Один із колишніх в'язнів вважає, що окупанти користувалися механізмом фільтрації, "щоб показати свою абсолютну силу".

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