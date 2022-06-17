На оккупированных территориях существуют и "фильтрационные лагеря", в которые попадают украинцы. Наши граждане проходят там через пытки, побои и допросы. СМИ удалось узнать, что происходит во время "фильтрации" россиянами.

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Жуткие подробности о российской "фильтрации"

Украинцы, пытающиеся уехать из оккупированных российскими военными городов, не могут этого сделать, не пройдя через ужасный процесс под названием "фильтрация".

У людей изымают телефоны и изучают их личные профили в социальных сетях, раздевают, внимательно рассматривают тело, проверяют татуировки, а также ищут синяки на плечах и пальцах, которые могли бы остаться от применения оружия.

Если есть то, что вызывает подозрение у проверяющего, то он может прибегнуть к избиению или даже пыткам током. Украинцев пытают в обморок. Кроме того, многих отпускают только при условии уехать в Россию.

"Мне крышка"

28-летний маркетолог Андрей попал под так называемую "фильтрацию", когда пытался уехать из Мариуполя в начале мая.

По его словам, он удалил с телефона все файлы, которые могли показаться подозрительными российским военным. Но потом кафиры через компьютер пытались их восстановить. Однако он сообщил, что соцсети почистить не успел. в Мариуполе отключили интернет

Да, у него нашли видео в Инстаграм, где он писал: "Президент, которым мы можем гордиться. Отправляйтесь домой с вашим военным кораблем!" . Тогда он и подумал "Мне крышка".

Приказали пройти в тент, где сотрудники российской службы безопасности ФСБ проводили дальнейшие проверки… Один из сотрудников ударил меня по горлу. Фактически избиение начал он,

– рассказал Андрей.

Он добавил, что видел в палатке для допросов в Безымянном двух человек со связанными за спиной руками, которых избивали.

Посадили в тюрьму за "решиста"

У другого украинца, учителя истории, нашли в телефоне слово "рашист" – избивали, в том числе и ногами. Затем его назвали тем, кто распространяет проукраинскую пропаганду. Также у него нашли фото книжной обложки с буквой "Г" и подумали, что это о Гитлере.

Учителя перевели в тюрьму, где он в камере с четырьмя двухэтажными кроватями насчитал 24 человека. Через несколько дней его отпустили на подконтрольную Украине территорию.

Существует помещение, которое называют "клеткой"

То, что рассказали мужчины, – не предел "адекватности" русских солдат. Как выяснилось в фильтрации, существует еще помещение, которое называют "клеточкой". Люди там не получали ни воды, ни еды, а в туалет ходили в углу, у всех на виду.

Один из бывших узников считает, что кафиры пользовались механизмом фильтрации, "чтобы показать свою абсолютную силу".

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