У "меню" розмістили списки імен жінок, віком ід 17 до 35 років. Відповідну акцію влаштувала некомерційна організація Nueva Vida.

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Що написали на банерах

Там зазначили: "Меню дня. Особлива страва: російська незаймана дівчина плюс кокаїн – 50 євро". Водночас вказали список "додаткових послуг" за 20 євро, зокрема – марихуану, секс без презерватива або ж кокаїн зі зґвалтуванням. У своєму фейсбуці організація закликала знайти згаданих ними жінок, сфотографувати й показати ці знімки у соціальних мережах.

Реакція росіян на банери

У російському посольстві в Іспанії не забарилися з реакцією. Тамтешні дипломати назвали ці банерами провокаційними, закликали негайно забрати їх з вулиць й не допускати таких "витівок" у майбутньому. Мовляв, використання таких методі у роботі є неприпустимим й недоречним.

Повний текст публікації російського посольства у фейсбуці:

Росіяни, які живуть в Іспанії, обурені акцією некомерційної організації Nueva Vida, яка повідомила на своєму сайті про розміщення на вулицях Іспанії провокаційних банерів із згадкою російських дівчат у рамках акції по залученню суспільної уваги до проблеми проституції в країні.

У зв'язку з цим звертаємося до вказаної організацієї, а також звертаємося до міністерств, фінансових організацій та інших інституцій, які представлені на сайті компанії в якості її поручителів – з метою вказівки на неприпустимість використання у роботі настільки недоречних методів, а також з вимогою вжити термінових заходів щодо усунення плакатів й подальшого недопущення подібних витівок.