В "меню" разместили списки имен женщин, возрастом от 17 до 35 лет. Такую акцию устроила некоммерческая организация Nueva Vida.

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Что написали на баннерах

Там отметили: "Меню дня. Особое блюдо: русская девственная девушка плюс кокаин – 50 евро". В то же время указали список "дополнительных услуг" за 20 евро, в частности – марихуану, секс без презерватива или же кокаин с изнасилованием. В своем фейсбуке организация призвала найти упомянутых ими женщин, сфотографировать и показать эти снимки в социальных сетях.

Реакция россиян на баннеры

В российском посольстве в Испании не замедлили с реакцией. Тамошние дипломаты назвали эти баннеры провокационными, призвали немедленно забрать их с улиц и не допускать таких "выходок" в будущем. Якобы использование таких методов в работе недопустимо и неуместно.

Полный текст публикации российского посольства в фейсбуке:

Россияне, проживающие в Испании, возмущены акцией некоммерческой организации Nueva Vida, которая сообщила на своем сайте о размещении на улицах Испании провокационных баннеров с упоминанием русских девушек в рамках акции по привлечению общественного внимания к проблеме проституции в стране.

В связи с этим обращаемся к указанной организации, а также обращаемся к министерствам, финансовым организациям и другим учреждениям, которые представлены на сайте компании в качестве ее попечителей – с целью указания на недопустимость использования в работе столь неуместных методов, а также с требованием принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок.