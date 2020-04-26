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      Італія виходить з карантину: з 4 травня запрацюють підприємства

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      Італія виходить з карантину 4 травня: які обмеження скасують
      Італія виходить з карантину / Unsplash

      Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що 4 травня країна почне виходити з жорсткого карантину. Тоді ж відновлять роботу багато підприємств.

      Проте навчання у школах відновлять не раніше вересня. Про це Конте сказав виданню The Local.

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      Конте підкреслив, що продовження жорсткого карантину може завдати занадто велику шкоду соціально-економічній структурі країни. 

      На початку наступного тижня Конте розповість про те, як Італія пом'якшуватиме найдовший у світі карантин, введений через пандемію COVID-19.

      Уряд дозволить 4 травня відновити роботу великій кількості компаній – від виробників до будівельників. Ми не можемо продовжувати цей карантин, бо ризикуємо завдати занадто великої шкоди соціально-економічній структурі країни,
      – заявив Конте.

      Він зазначив, що відновлення навчання у школах раніше за вересень неможливе, бо багато вчителів старшого віку є у групі ризику.

      Ми поки не в змозі відновити повну свободу пересування, але ми вивчаємо ослаблення нинішнього суворого режиму. Ми подбаємо про те, щоб надати більшу свободу пересування при збереженні гарантії запобігання і стримування зараження,
      – сказав прем'єр.

      Коронавірус в Італії: головне

      • Станом на ранок 26 квітня в Італії на коронавірус захворіли понад 195 тисяч людей, з них 26 384 особи померли, ще 63 120 – одужали.
      • З 10 березня в Італії діють суворі карантинні заходи через спалах коронавірусної інфекції.
      • Влада закрила навчальні заклади, заборонила масові зібрання і закликала громадян не виходити на вулицю.
      • У містах працюють лише продуктові магазини, аптеки, АЗС, газетні та тютюнові кіоски.

      Прості правила, які можуть врятувати життя
      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Медицина Лікування Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини України
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