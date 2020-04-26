Италия выходит из карантина: с 4 мая заработают предприятия

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что 4 мая страна начнет выходить из жесткого карантина. Тогда же возобновят работу многие предприятия.

Проте навчання у школах відновлять не раніше вересня. Про це Конте сказав виданню The Local.

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Конте підкреслив, що продовження жорсткого карантину може завдати занадто велику шкоду соціально-економічній структурі країни.

На початку наступного тижня Конте розповість про те, як Італія пом'якшуватиме найдовший у світі карантин, введений через пандемію COVID-19.

Уряд дозволить 4 травня відновити роботу великій кількості компаній – від виробників до будівельників. Ми не можемо продовжувати цей карантин, бо ризикуємо завдати занадто великої шкоди соціально-економічній структурі країни,

– заявив Конте.

Він зазначив, що відновлення навчання у школах раніше за вересень неможливе, бо багато вчителів старшого віку є у групі ризику.

Ми поки не в змозі відновити повну свободу пересування, але ми вивчаємо ослаблення нинішнього суворого режиму. Ми подбаємо про те, щоб надати більшу свободу пересування при збереженні гарантії запобігання і стримування зараження,

– сказав прем'єр.

Коронавірус в Італії: головне

Станом на ранок 26 квітня в Італії на коронавірус захворіли понад 195 тисяч людей, з них 26 384 особи померли, ще 63 120 – одужали.

З 10 березня в Італії діють суворі карантинні заходи через спалах коронавірусної інфекції.

Влада закрила навчальні заклади, заборонила масові зібрання і закликала громадян не виходити на вулицю.

У містах працюють лише продуктові магазини, аптеки, АЗС, газетні та тютюнові кіоски.



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