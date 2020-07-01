В Італії у місті Салерно поліція виявила 85 мільйонів таблеток амфетаміну. Це найбільша партія, що була знайдена у світі.

Таблетки виявили у контейнерах у порту

За інформацією правоохоронців, таблетки виготовили у Сирії представники "Ісламської держави". Про це інформує AP.

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Таблетки виявили у трьох вантажних контейнерах у порту Салерно. Ймовірно, що наркотики направляли на європейський ринок. Гроші, зароблені на амфетаміні, вважають італійські поліцейські, витратили б для фінансування екстремістів. Сума можливого заробітку вражає – 1 мільярд євро.

Наркотики могла замовити Каморра

Виробництво наркотиків у Європі, припускають правоохоронці, було ускладнене через коронавірус, тому і замовлення робили у сирійців. Зараз поліція з'ясовує, хто саме мав одержати рекордну партію і чи могли бути замовниками клани мафії з Неаполя.

Це вже не перша така знахідка у порту Салерно. Всього два тижні тому значно меншу партію знайшли у контейнері з одягом.

Зверніть увагу! Салерно розташоване за близько 50 кілометрів від Неаполя. Саме там діє Каморра – мафіозне угруповання, що виникло ще у 18 столітті.

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