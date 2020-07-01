14 тонн амфетаміну: в Італії вилучили рекордну партію наркотиків – відео
В Італії у місті Салерно поліція виявила 85 мільйонів таблеток амфетаміну. Це найбільша партія, що була знайдена у світі.
Таблетки виявили у контейнерах у порту
За інформацією правоохоронців, таблетки виготовили у Сирії представники "Ісламської держави". Про це інформує AP.
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Таблетки виявили у трьох вантажних контейнерах у порту Салерно. Ймовірно, що наркотики направляли на європейський ринок. Гроші, зароблені на амфетаміні, вважають італійські поліцейські, витратили б для фінансування екстремістів. Сума можливого заробітку вражає – 1 мільярд євро.
Наркотики могла замовити Каморра
Виробництво наркотиків у Європі, припускають правоохоронці, було ускладнене через коронавірус, тому і замовлення робили у сирійців. Зараз поліція з'ясовує, хто саме мав одержати рекордну партію і чи могли бути замовниками клани мафії з Неаполя.
Це вже не перша така знахідка у порту Салерно. Всього два тижні тому значно меншу партію знайшли у контейнері з одягом.
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