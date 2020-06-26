В Азії у країні М'янма 26 червня відсвяткували міжнародний день боротьби з наркоманією. З цієї нагоди розпалили багаття з опію, героїну, марихуани та метамфетаміну.

Відбулось це в найбільшому місті Янгон. Спалили шкідливих речовин на суму 839 мільйонів доларів. Про це повідомило видання Associated Press.

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Вогонь розгорівся так швидко, що ледь не запалив тент, що був розташований поруч.



Вогонь ледь не запалив тент, який був поруч / Скриншот з відео

Як відомо, М'янма залишається основним нелегальним постачальником наркотиків на Сході та Півдні Азії, попри активну боротьбу проти цього.

Дивіться вражаюче відео спалення наркотиків: