В Мьянме сожгли наркотиков на более 800 миллионов долларов: видео
В Азии в стране Мьянма 26 июня отпраздновали международный день борьбы с наркоманией. По этому случаю разожгли костер из опия, героина, марихуаны и метамфетамина.
Произошло это в самом большом городе Янгон. Сожгли вредных веществ на сумму 839 миллионов долларов. Об этом сообщило издание Associated Press.
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Огонь разгорелся так быстро, что едва не поджег тент, расположенный рядом.
Огонь едва не поджег тент, который был рядом / Скриншот из видео
Как известно, Мьянма остается основным нелегальным поставщиком наркотиков на Востоке и Юге Азии, несмотря на активную борьбу против этого.
Смотрите впечатляющее видео сожжения наркотиков: