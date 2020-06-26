В Азии в стране Мьянма 26 июня отпраздновали международный день борьбы с наркоманией. По этому случаю разожгли костер из опия, героина, марихуаны и метамфетамина.

Произошло это в самом большом городе Янгон. Сожгли вредных веществ на сумму 839 миллионов долларов. Об этом сообщило издание Associated Press.

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Огонь разгорелся так быстро, что едва не поджег тент, расположенный рядом.

Огонь едва не поджег тент, который был рядом / Скриншот из видео

Как известно, Мьянма остается основным нелегальным поставщиком наркотиков на Востоке и Юге Азии, несмотря на активную борьбу против этого.

Смотрите впечатляющее видео сожжения наркотиков: