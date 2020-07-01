14 тонн амфетамина: в Италии изъяли рекордную партию наркотиков – видео
В Италии в городе Салерно полиция обнаружила 85 миллионов таблеток амфетамина. Это самая большая партия, найденная в мире.
Таблетки обнаружили в контейнерах в порту
По информации правоохранителей, таблетки изготовили в Сирии представители "Исламского государства". Об этом информирует AP.
Интересно В Мьянме сожгли наркотиков на 800 миллионов долларов: видео
Таблетки обнаружили в трех грузовых контейнерах в порту Салерно. Вероятно, что наркотики направляли на европейский рынок. Деньги, заработанные на амфетамине, считают итальянские полицейские, потратили бы для финансирования экстремистов. Сумма возможного заработка впечатляет – 1 миллиард евро.
Наркотики могла заказать Каморра
Производство наркотиков в Европе, предполагают правоохранители, было затруднено из-за коронавируса, поэтому и заказ делали у сирийцев. Сейчас полиция выясняет, кто именно должен был получить рекордную партию и могли быть заказчиками кланы мафии из Неаполя.
Это уже не первая такая находка в порту Салерно. Всего две недели назад значительно меньшую партию нашли в контейнере с одеждой.
Смотрите видео из Италии: