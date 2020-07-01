В Италии в городе Салерно полиция обнаружила 85 миллионов таблеток амфетамина. Это самая большая партия, найденная в мире.

Таблетки обнаружили в контейнерах в порту

По информации правоохранителей, таблетки изготовили в Сирии представители "Исламского государства". Об этом информирует AP.

Интересно В Мьянме сожгли наркотиков на 800 миллионов долларов: видео

Таблетки обнаружили в трех грузовых контейнерах в порту Салерно. Вероятно, что наркотики направляли на европейский рынок. Деньги, заработанные на амфетамине, считают итальянские полицейские, потратили бы для финансирования экстремистов. Сумма возможного заработка впечатляет – 1 миллиард евро.

Наркотики могла заказать Каморра

Производство наркотиков в Европе, предполагают правоохранители, было затруднено из-за коронавируса, поэтому и заказ делали у сирийцев. Сейчас полиция выясняет, кто именно должен был получить рекордную партию и могли быть заказчиками кланы мафии из Неаполя.

Это уже не первая такая находка в порту Салерно. Всего две недели назад значительно меньшую партию нашли в контейнере с одеждой.

Обратите внимание! Салерно находится в 50 километрах от Неаполя. Именно там действует Каморра – мафиозная группировка, возникшая еще в 18 веке.

Смотрите видео из Италии: