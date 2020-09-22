Під Івано-Франківською облдержадміністрацією вимагали знову дозволити парам народжувати разом. На акцію прийшли вагітні жінки із чоловіками та дітьми.

Табу на партнерські пологи запровадили на час карантину. Про це пише "Галка".

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Утім міністерство охорони здоров'я скасувало заборону ще у червні. А ось місцева влада корективи так і не внесла.

Як відреагували франківці на заборону

Реакції від них майбутні породіллі так і не дочекалися. Десятки людей з плакатами "Жінка має право на гідні пологи", "Чоловік має право народжувати" зібралися під стінами облдержадміністрації через заборону партнерських пологів. Вони обіцяють – якщо у чиновницьких кабінетах їх не почують, відстоюватимуть своє право на гідні пологи уже в суді.

Довідка. Нещодавно право на партнерські пологи відстояли майбутні матусі у Львові. Там обійшлось без суду, адже мерія таки відреагувала на прохання мам та скасувала заборону.

"Йдемо шляхом Львова, пишемо заяви, запити, отримуємо заготовлені відповіді. Зараз мова не йде про двох партнерів, як це дозволено наказами, мова йде про одного партнера – найріднішого який би міг бути для жінки підтримкою", – розповіла організаторка акції Галина Артиш.

Відтак учасники акції вимагали у місцевої влади повернути партнерські пологи з певними умовами для чоловіків.

Дивіться фото з акції / Фото "Галка"