Під заборону не потрапило лише коксівне вугілля

Про це йдеться у постанові уряду № 666 від 10 червня, повідомляє 24 канал. Відповідно до рішення Кабміну, заборонено вивозити паливо українського видобутку.

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Через російську агресію та воєнний стан, який триватиме до 23 серпня, уряд оголосив про заборону експорту:

рідкого палива (мазуту);

кам'яного вугілля, антрациту та брикетів і котунів, одержаних з кам'яного вугілля;

природного газу, який видобутий в Україні.

Згідно з постановою Кабміну, під заборону не потрапило лише коксівне вугілля.

Через те, що експорт відповідних товарів підлягає ліцензуванню, то заборона технічно оформлена як зниження обсягу квоти до 0 тонн/кубометрів.

В Україні не підніматимуть тарифи на газ і електрику

7 червня під час звернення до українців президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має готуватися до майбутньої зими. Глава держави попередив, що через російську агресію це буде найскладніша зима за всю історію незалежності України.

Зеленський заявив, що Україна не продаватиме газ та вугілля й увесь внутрішній видобуток спрямують на внутрішні потреби українців. Він повідомив, що поставив перед урядом завдання зробити так, щоб тарифи на газ та опалення у наступному опалювальному сезоні не змінилися.

У квітні президент повідомив про те, що наступні пів року буде чинним сталий тариф на електроенергію. У "Нафтогазі" також вирішили заспокоїти українців, переконавши, що зростання цін не буде.

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус теж заявив, що зима в Україні буде важкою, але тепло і світло постачатимуться попри все.

Герус наголосив на платіжній дисципліни, щоб люди, які мають доходи, вчасно сплачували комунальні послуги. За його словами, це буде серйозна підтримка.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що для наступного опалювального сезону знадобиться від 21 до 24 мільярдів кубометрів газу. За словами Андрія Геруса, точні цифри будуть відомі лише ближче до кінця літа.

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