Как уберечься от сезонной простуды: интересные советы

Молодая золотая осень ушла. На ее место пришла листопадно-депрессивная, ветренная, мерзкая осень-зима. И началось…

Со всех сторон ветер, дождь, люди чихают, кашляют. Я прямо вижу, как многомиллионная стая страшных бактерий атакует меня. НО! Я ведь не хочу потом страдальчески мучиться, заражать других, тратить огромные средства на выведение этих невидимых летающих простудных "блох". Да, я люблю малиновое варенье, но я не Карлсон, чтобы пить и есть его кружками – это как-то не по мне. Да, я люблю мед, но я не Винни-Пух, чтобы, простите, жрать его банками.

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Я решил сказать "Нет" каждой из миллионов бактерий, которым я почему-то так понравился. Пошел в гости к самому здоровому человеку в мире, и спросил его, как же это так, что он никогда в жизни не болеет. Он поведал много интересного.

Чтобы организм правильно функционировал, что нужно делать правильно? Правильно, правильно питаться. Вот такая правильная тавтология. Мы – то, что мы едим. Если будем есть столько того, что действительно нужно, мы сами будем являться строителями себя здорового и красивого. А сколько нужно есть в день? В среднем для поддержания тонуса и хорошего самочувствия мужчинам требуется около 2500 килокалорий в день, а женщинам 2000 калорий. Но эти величины весьма относительны, поскольку все очень тонко и индивидуально. Посему, для того, чтобы вычислить свою норму, лучше всего обратиться к диетологу. И еще – вы точно не прогадаете, если будете кушать цельнозерновые продукты, больше рыбы, меньше сахара, соли и жира, а также пить побольше воды.

Ни в коем случае не забывайте о витаминах. Самый важный для укрепления иммунитета витамин С содержится в цитрусовых фруктах, киви, сладком перце и в других продуктах. Также очень важными являются витамины группы В, которые отвечают за здоровую и крепкую нервную систему, состояние кожи и многое другое. Витамины группы В содержатся в рыбе, мясе, яйцах, зерновых и молочных продуктах. Кисломолочные продукты, богатые полезными бактериями (пробиотиками), например, йогурты. А микрофлора кишечника играет огромную роль в процессе противостояния организма инфекциям.

И, конечно же, чеснок! Он помогает нормализовать микрофлору кишечника, укрепить иммунную систему организма, а также бороться с бактериальными инфекциями. Но насколько же полезен чеснок натощак – это просто невероятно! Употребляя головку печеного чеснока на голодный желудок, кроме всего прочего, вы будете менее подвержены гриппу и простудным заболеваниям, и ваш иммунитет станет более крепким. Один зубчик чеснока содержит 5 мг кальция, 12 мг калия и более чем 100 сернистых соединений. Все это и делает его более чем достаточно сильным для борьбы с различными инфекциями и бактериями.

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Не забывайте также о своей печени, потому как она играет огромную роль в процессе формирования защитных сил организма. Ведь именно она вырабатывает интерферон и антитела. Для здоровья печени и всего организма в целом диетологи рекомендуют есть мед, цельнозерновые каши и сухофрукты, богатые магнием и калием. Те, кто жить не может без мяса, обязан перейти на курятину или кролятину.

Подарите своему любимому организму полноценный отдых, то есть сон на протяжении 6-8 часов, который укрепит иммунитет и поможет организму противостоять вирусам.

Побольше двигайтесь, танцуйте, бегайте, прыгайте, играйте в футбол – и ваш организм станет более закаленным, а значит, и приспособленным к перемене сезона. Лучше всего будет, если вы привыкнете утром и вечером делать зарядку, а закончите ее контрастным душом. А если вы на Крещение окунетесь в прорубь, то это будет просто великолепно. Только помните, что вы должны быть достаточно подготовлены для этого! Поэтому начинайте закаляться в душе уже сегодня, чтобы в большой Праздник искупаться в проруби. Тогда уж точно вы никогда не заболеете.

Одевайтесь по погоде. Одежда, конечно, должна быть теплой, но тело при этом должно иметь возможность дышать. Ноги и руки держите в тепле, чтобы кровоток был равномерным.

Любите себя и других. Побольше и подольше улыбайтесь, проводите время с позитивными людьми, набирайтесь хороших эмоций, занимайтесь тем, чем любите. Ведь именно так вы получите положительный заряд, который дарит гормоны радости. А уж они защитят вас и укрепят иммунитет настолько, что ни одна невидимая летающая простудная "блоха" не сможет принести вам несчастье. Потому что она – "блоха", а вы – Человечище!

Вот что мне поведал старый, мудрый, а главное, самый здоровый человек в мире. Теперь вы знаете что нужно делать, чтоб не заболеть.

Не забывайте о более традиционных и действенных методах лечения, которые рекомендуют врачи. Больше об этом читайте в блоге Ульяны Супрун.

Будьте счастливы и здоровы!

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