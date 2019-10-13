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      Сезон грипу наближається: Супрун розповіла як вберегтися від застуди

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      Як вберегтися від грипу
      Як вберегтися від грипу / Фото з відкритих джерел

      Не часник, цибуля, оксолінова мазь, імуностимулятори чи просто віра, що "не хворію кілька років, і цього також пронесе" захищають від грипу. Дотримання здорового способу життя та вчасне щеплення від цієї хвороби кардинально зменшують ризики захворіти.

      Від грипу потрібно вакцинуватися щороку за відсутності протипоказань. Робити це можна протягом всього епідсезону – з осені й до весни. Але краще зробити щеплення якомога раніше. Зараз саме час запланувати візит до лікаря та вакцинуватися.

      До теми: Обережно, грип: коли очікувати нову хвилю захворювань

      Після вакцинації імунітет зазвичай формується протягом двох-трьох тижнів. Якщо в цей період людина заразиться вірусом грипу, то захворіти можна. Через це важливо не затягувати з вакцинацією, а зробити щеплення до початку сезону.

      В легкій формі симптоми грипу тривають 3-7 днів. Це якщо ви здорова доросла людина без хронічних хвороб. Але в дітей, людей старшого віку і в тих, хто має захворювання, грип може тривати до двох тижнів і супроводжуватися ускладненнями. Кашель може тривати до семи тижнів після видужання.

      До того ж, оцініть витрати через непрацездатність, перебування на лікарняному з дитиною, і витрати на тест-систему з допомогою якої визначають, що це саме грип. Тест-система, яка просто констатує факт хвороби, коштує від 270 гривень, а 10 таблеток єдиного дієвого препарату – близько 500 гривень. Порівняти витрати на вакцинацію, доказове та недоказове лікування грипу можна тут.

      Ускладнення від хвороби є найбільш небезпечним наслідком грипу та у деяких випадках призводять до смерті людини. Вакцинуватися потрібно усім, але передусім тим, хто ризикує захворіти на грип чи постраждати від його наслідків найбільше, а це: http://bit.ly/2VuuEEc, http://bit.ly/2AQIZRA

      Діти віком від 6 місяців до 8 років. Загалом вони хворіють на грип в 30–40% частіше у порівнянні з 10–15% серед дорослих. Грип може викликати в дітей важкі наслідки: пневмонію, енцефалопатію, зневоднення, хвороби серця. Дітям із хронічними хворобами, вакцинація критично важлива. Дітей вперше вакцинують від грипу двічі, із інтервалом у 28 днів. Немовлят до 6 місяців не вакцинують, але тоді всі довкола мають бути щеплені від грипу.

      Люди, старші за 65 років. Для них грип також небезпечний ускладненнями, серед яких бронхіт та пневмонія. Пневмонія – серйозне ускладнення. Якщо її не лікувати, бактерії можуть потрапити в кров і порушувати роботу органів. Ця легенева інфекція може призвести до скупчення рідини в легенях або абсцесу легень а також мати фатальні наслідки.

      Вагітні жінки та жінки до двох тижнів після пологів. Вагітні жінки мають більшу ймовірність розвитку ускладнень, особливо у другому та третьому триместрах. Жінки, які перебувають до двох тижнів після пологів, також мають більше шансів на розвиток ускладнень. Крім того, вірусні захворювання під час вагітності можуть впливати на розвиток мозку дитини. Наприклад, в чотири рази збільшувати ризик біполярного розладу. http://bit.ly/2AR85QD

      Люди з ослабленим імунітетом. Це хвороби і стани організму, при яких імунітет після введення вакцини може не сформуватися (наприклад, в умовах хіміотерапії в онкологічних хворих; при вживанні великих доз стероїдних гормонів; при вживанні ліків, що пригнічують імунітет; при окремих вроджених імунодефіцитах).

      До слова: Як правильно лікувати застуду: поради Супрун

      Інактивовані вакцини проти грипу безпечні для таких людей, адже не містять живого вірусу чи бактерії. Однак успішне вироблення імунітету після введення вакцини не гарантується.

      Люди, які мають хронічні захворювання – астма, серцеві-судинні хвороби, хвороби нирок, печінки, діабет, хронічне обструктивне захворювання легень. Для них грип може стати фатальним.

      Люди, які страждають ожирінням, з індексом маси тіла 40 і вище.

      Люди, які мешкають великими групами (до прикладу, будинки для літніх людей та інших закладах допомоги) та ті, що з ними працюють (медпрацівники).

      Не відкладайте вакцинацію від грипу! Одне щеплення захищає впродовж усього сезону від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів. Проте все одно варто бути уважним та крім цього робити наступне:

      Часто та ретельно мийте руки. Найкраще це робити звичайними водою та милом. Спиртові дезінфектанти безсилі проти вірусів, захищених слиною. Хіба ви митимете спиртом руки понад 2 хвилини.

      – Завжди провітрюйте приміщення та за можливості проводьте більше часу на свіжому повітрі.

      – Намагайтесь менше часу перебувати в місцях великого скупчення людей. Грип поширюється легко там, де збираються люди – в дитячих центрах, школах, офісних будівлях, аудиторіях та громадському транспорті. Уникаючи натовпу під час пікового сезону грипу, ви знижуєте шанси зараження.

      Стримуйте кашель і чхання. Вірус потрапляє до організму повітряно-крапельним шляхом (людина вдихає його) або ж побутовим (передається на руках) і потрапляє в організм через слизові оболонки рота, носа або очей. Тому при чханні або кашлі закривайте рот і ніс. Щоби не забруднити руки, кашляйте або чхайте в тканину або у внутрішній згин ліктя.

      Збалансовано харчуйтесь, повноцінно спіть та залишайтесь фізично активні – це також ефективна профілактика хвороб.

      Покиньте куріння. Ще один аргумент проти цієї залежності – курці більш вразливі до захворюваності на грип.

      Залишайтеся вдома, якщо захворіли. Так ви зможете захистити себе від ускладнень, які може спричинити хвороба, та не передасте інфекцію іншим.

      Важливі дописи про грип

      Протипоказання до вакцинації від грипу;
      Як відрізнити грип від застуди;
      Як лікуватися;
      Що відбувається в організмі під час грипу;

      Готуймося до грипу вчасно та бережемо здоров'я!

      Автор: Уляна Супрун
      Джерело: Facebook

      Важливо! Вакцинація від грипу: які щеплення можна зробити в Україні та як вони діють

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини України Новини Здоров'я Медицина Публікації Вакцинація Грип в Україні
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