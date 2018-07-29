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Как успеть все и не пристрелиться: актуальный вопрос

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Практические советы, как все успеть
Практические советы, как все успеть / Саморазвитие - MOTIVATION-LIFE.RU

Очень хороший вопрос мне задали недавно: как можно успеть и на работу сходить, и ужин приготовить, и красоту навести, и развитием заниматься, и с детьми уроки делать, и вечером мужа ублажать, и при этом еще оставаться легкой и счастливой, когда хочется просто одного – "пристрелиться"!

Для начала рекомендую проанализировать ваш день и отследить, куда утекает ваше время! Очень многие вместо того, чтобы вечером почитать книгу или сделать маникюр, зависают часами в социальных сетях: инста/фейс – у каждого свой наркотик!

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Есть такое волшебное слово – делегирование! Это когда часть своих обязанностей вы перекладываете на плечи близких, например: вы ужин приготовили – дети посуду помыли, вы список написали – он продукты купил, вы заготовки подготовили, а завтрак каждый сам разогревает и так далее.

Можно совмещать несколько дел одновременно, например: вам педикюр делают – вы книгу читаете, едете в машине – слушаете ауди-курс, вам волосы красят – вы на почту отвечаете (я часто в этот момент пишу статьи).

Пишите списки дел и выполняйте их по уровню приоритетности! То, что важно очень – делайте в первую очередь, то, что избавит вас в будущем от форс-мажоров – во вторую, потом все остальное!

Автор: Юлия Левковская. Источник: Обозреватель

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Автор: Блог Медіа
Теги: Психологія Поради Публікації
Джерело: 24 Канал
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