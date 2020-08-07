Карантин впливає на протестні настрої в суспільстві, – психотерапевт Чабан
У більшості країн світу, зокрема й в Україні, запровадили жорсткі карантинні обмеження через COVID-19. Саме через такі реалії життя у суспільстві зросли протестні настрої. Люди висловлюються за допомогою параноїдальних ідей.
Психотерапевт Олег Чабан в інтерв'ю РБК-Україна пояснив, що параноя в людей призводить до збільшення протестів.
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Психотерапевт зазначив, що саме в умовах пандемії в суспільстві зросли протестні настрої. Все через те, що у період, коли людина відчуває свою безпорадність, вона починає вигадувати речі, перед якими абсолютно безсила. У такий спосіб людині стає легше.
"Наприклад, пандемія – це продукт війни наддержав за економічні ресурси або космічна теорія, або спецслужби. Що ви можете зробити проти ФСБ, ЦРУ або космосу? Не знаю. Тоді мені легше, бо я нічого не можу зробити. Такі інтерпретації говорять про слабкість людини", - сказав Чабан.
За словами психотерапевта, коли у людини починаються параноїдальні настрої, вона у напрузі. Це треба обов'язково виплеснути. З пандемією не можна "воювати", саме тому люди виплескують емоцію у родині, соцмережах чи на протесті.
Також Чабан запевнив, що через карантин в українців виросли тривожні настрої, невроз, алкоголізм і сімейна агресія.