В большинстве стран мира, в том числе и в Украине, ввели жесткие карантинные ограничения из-за COVID-19. Именно из-за таких реалий жизни в обществе выросли протестные настроения. Люди высказываются с помощью параноидальных идей.

Психотерапевт Олег Чабан в интервью РБК-Украина объяснил, что паранойя у людей приводит к увеличению протестов.

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Психотерапевт отметил, что именно в условиях пандемии в обществе выросли протестные настроения. Все потому, что в период, когда человек чувствует свою беспомощность, он начинает придумывать вещи, перед которыми абсолютно бессилен. Таким образом человеку становится легче.

"Например, пандемия – это продукт войны сверхдержав за экономические ресурсы или космическую теорию, или спецслужбы. Что вы можете сделать против ФСБ, ЦРУ или космоса? Не знаю. Тогда мне легче, я ничего не могу сделать. Такие интерпретации говорят о слабости человека", – сказал Чабан.

По словам психотерапевта, когда у человека начинаются параноидальные настроения, он в напряжении. Это надо обязательно выплеснуть. С пандемией нельзя "воевать", поэтому люди выплескивают эмоцию в семье, соцсетях или на протесте.

Также Чабан заверил, что из-за карантина у украинцев выросли тревожные настроения, невроз, алкоголизм и семейная агрессия.

Справка. В Украине зафиксировали очередной антирекорд COVID-19. За минувшие сутки обнаружили COVID-19 у 1 453 человек. По состоянию на 7 августа в стране зарегистрировано 78 261 инфицированный.