Карантинні обмеження призвели до скорочення обсягів виробництва та зростання рівня безробіття. Працевлаштуватися нині стало набагато складніше. Як зазначають фахівці з набору персоналу, роботодавці суттєво скоротили кількість вакансій та підвищили вимоги до претендентів.

"Робота є, але отримати її стало складніше. Вакансій, які публікують роботодавці на сайтах пошуку роботи зараз менше приблизно на 30%. Разом з тим багато людей повернулось із-за кордону. Тобто претендентів на роботу стало значно більше. І це тисне на ринок праці. Тому багатьом людям зараз складно знайти роботу", – повідомив 24 каналу засновник рекрутингової компанії "Борщ" Сергій Марченко.

Крім того, багато українців нині перебувають в неоплачуваних відпустках. А це, за словами експертів, – є прихованою формою безробіття. На їхню думку, подальше поширення коронавірусу і пов`язані із цим обмеження будуть і надалі стримувати економічну активність в державі.

Так, за оцінками експертів, на межі виживання опинився не лише дрібний бізнес, а цілі галузі економіки. Найбільше страждає сфера обслуговування, підприємства хімпрому, машинобудування, аерокосмічної галузі. В мінусі опинилися також транспортні компанії та сфера розваг. Як прогнозують в уряді, у зв'язку із негативним впливом пандемії коронавірусу ВВП країни цьогоріч може впасти на 4 - 8% у порівнянні з 2019 роком. Більш ніж на вісім відсотків погіршив прогноз падіння і Міжнародний валютний фонд.

У першу чергу страждає малий та середній бізнес, частина якого знаходиться в тіні. Сегмент готелів, ресторанів, кафе обвалилися на понад 50 %, а може навіть і більше,

– зазначив економіст Борис Кушнірук.

За підрахунками експертів, через пандемію роботу вже втратили понад 10% працездатного населення країни. І це не межа.