У Бердичеві на Житомирщині правоохоронці викрили та затримали членів злочинного угруповання. Останні тримали людей у квартирі та демонстративно, завдаючи фізичних страждань, проводили прямі трансляції на одному з ютьюб-каналів.

Докладніше про злочини бердичівських блогерів-катів

Відповідну інформацію оприлюднив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. За їхніми даними, усі зловмисники раніше вже мали судимості. Крім того, переховувались від правоохоронних органів.

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Що з’ясувало слідство

Бандити упродовж 2020 року незаконно утримували людей у одній з квартир у Бердичев.

Протягом тривалого часу вони робили прямі трансляції в ютьюбі під час яких, застосовували фізичне насильство, завдавали побої, удари та здійснювали інші насильницькі дії.



Правоохоронцям вдалось встановити місце знаходження правопорушників та їх затримати.



Усі затримані блогери мали судимість і переховувалися від правоохоронців / Фото пресслужби Нацполіції Що тепер чекає на зловмиників

10 вересня фігурантам справи повідомили про підозру у скоєнні кримінального. Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Вона передбачає обмеження волі терміном до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Водночас одному з підозрюваних вже обрали запобіжний захід – найближчі 60 діб він провдее під вартою без права внесення застави.

Клопотання про обрання запобіжних заходів для інших фігурантів зараз розглядає суд.

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Одному із зловмиників уже обрали запобіжний захід – загалом їм загрожує до 5 років в'язниці / Фото пресслужби Нацполіції

Хто брав учать в операції з вивялення і затримання бандитів

Працівники управління стратегічних розслідувань у Житомирській і Полтавській областях.

Бердичівські слідчі, рота поліції особливого призначення.

Патрульні з Кременчука на Полтавщині.

Відбувалося все за процесуального керівництва Бердичівської місцевої прокуратури