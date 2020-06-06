Державне бюро розслідувань займається справами, в яких правоохоронців звинувачують у жорстокому поводженні. В тому числі й катуваннях. Таких справ назбиралося чимало.

Державне бюро розслідувань розслідує близько 5 000 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з боку правоохоронців. Таку цифру озвучив в.о. директора ДБР Олександр Соколов, йдеться на сайті бюро.

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"Вказану категорію злочинів розслідують найдосвідченіші слідчі Державного бюро розслідувань", – запевнив Олександр Соколов.

Про кількість таких справ Соколов розповів під час координаційної наради керівників правоохоронних органів щодо стану протидії катуванням працівниками органів правопорядку, а також нелюдському та такому, що принижує гідність, поводженню і покаранню. За підсумками наради, керівниками правоохоронних органів узгоджено ряд спільних дій, спрямованих на своєчасне попередження, виявлення, розкриття злочинів цієї категорії.

Останні скандали з катуванням зі сторони поліцейських

Банда поліцейських з Павлограда. Сім поліцейських два роки змушувала входили начальник, заступник начальника відділу поліції, начальник одного із секторів та 4 оперативники Павлоградського відділу поліції .

Поліцейські з Івано-Франківська. У Івано-Франківську з поліції звільнили двох поліцейських. Сталося це після того, як була опублікований запис їх розмови з двома затриманими, один з яких виявився неповнолітній. На 30-хвиллиному записі чимало нецензурної лайки та погроз. Хлопці переконують, що їх ще й побили.

Зґвалтування в Кагарлику. Двох поліцейських з відділення поліції в Кагарлику звинувачують в зґвалтуванні. При цьому зробили іони це у відділку поліції, там же погрожуючи зґвалтуванням ще одному чоловіку. Його побили.

Катування на цвинтарі. У Черкасах двох поліцейських вивезли чоловіка на цвинтар, де його побили та пограбували. Окрім того, вимагати гроші за те, що не будуть притягувати його до кримінальної відповідальності за злочин, якого чоловік не вчиняв.



Гучні злочини за участі поліції / Інфографіка 24 каналу