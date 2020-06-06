Государственное бюро расследований занимается делами, в которых правоохранителей обвиняют в жестоком обращении. В том числе и пытках. Таких дел накопилось немало.

Государственное бюро расследований расследует около 5 тысяч уголовных производств по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей. Такую цифру озвучил и.о. директора ГБР Александр Соколов, говорится на сайте бюро.

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"Указанную категорию преступлений расследуют самые опытные следователи Государственного бюро расследований", – заверил Александр Соколов.

О количестве таких дел Соколов рассказал во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов о состоянии противодействия пыткам работниками органов правопорядка, а также бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и наказанию. По итогам совещания, руководителями правоохранительных органов согласован ряд совместных действий, направленных на своевременное предупреждение, выявление, раскрытие преступлений этой категории.

Последние скандалы с пытками со стороны полицейских

Банда полицейских из Павлограда. В нее входили начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и 4 оперативника Павлоградского отдела полиции.



В нее входили начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и 4 оперативника Павлоградского отдела полиции. Полицейские из Ивано-Франковска. В Ивано-Франковске полиции уволили двух полицейских. Произошло это после того, как была опубликована запись их разговора с двумя задержанными, один из которых оказался несовершеннолетний. На 30-минутной записи немало нецензурной брани и угроз. Ребята утверждают, что их еще и избили.



В Ивано-Франковске полиции уволили двух полицейских. Произошло это после того, как была опубликована запись их разговора с двумя задержанными, один из которых оказался несовершеннолетний. На 30-минутной записи немало нецензурной брани и угроз. Ребята утверждают, что их еще и избили. Изнасилование в Кагарлыке. Двух полицейских из отделения полиции в Кагарлыке обвиняют в изнасиловании. При этом сделали они это в отделении полиции, там же угрожая изнасилованием еще одному мужчине. Его избили.



Двух полицейских из отделения полиции в Кагарлыке обвиняют в изнасиловании. При этом сделали они это в отделении полиции, там же угрожая изнасилованием еще одному мужчине. Его избили. Пытки на кладбище. В Черкассах двое полицейских вывезли мужчину на кладбище, где избили и ограбили. Кроме того, требовали деньги за то, что не будут привлекать его к уголовной ответственности за преступление, которого мужчина не совершал.

Громкие преступления с участием полиции / Инфографика 24 канала