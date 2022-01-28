Його скоїв чоловік, який перебував за кермом у стані наркотичного сп'яніння. Про те, що матеріали слідства передали до суду, повідомили 28 січня.

До теми "Світився" в криміналі та має посвідчення УБД, – ЗМІ про водія, що збив 2 дітей в Харкові

Яке покарання може обрати суд

Справу розглядатимуть у Дзержинському суді Харкова. Кваліфікація не відрізнятиметься від тієї, про яку мовилося від початку розслідування.

Тобто керманича будуть судити за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп'яніння. Якщо вину зловмисника зможуть довести, йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Також у чоловіка можуть забрати права на 8 років.

Головне про цю аварію

Автомобіль Toyota Land Cruiser збив дітей на перехресті проспекту Науки з вулицею Тобольська. Школярі в цей час якраз поверталися з навчання та переходили дорогу.

Хлопчика керманич після наїзду ще 10 метрів тягнув дорогою. Попри вкрай жорстку ситуацію, діти дивом не отримали значних ушкоджень. У них діагностували лише легкі струси головного мозку, забої та подряпини.

Автомобіль, який збив дітей належав сину очільника Харківської РДА. Проте керував ним не родич посадовця. Чоловік казав, що причиною наїзду на дітей було те, що "відволікся на телефон". Проте, за свідченнями очевидців, після ДТП він поводився неадекватно та постійно намагався щось довести.

Тому правоохоронці вирішили, що потрібна медична експертиза. Після її проведення фахівці констатували, що виявили в крові заборонену речовину метадон.

Момент аварії зняли одразу кілька камер: дивіться сюжет 24 каналу