Згодом стало відомо, що ця горе-матір живе в закладі соціальної реабілітації. Вона туди потрапила через те, що вигнали з дому батьки.

До теми Подруга знімала на відео: під Харковом мама вживала наркотики з немовлям на руках

Насправді нічого не вживала

Детальніше про це розповів у своєму фейсбуці депутат Люботинскої міськради Денис Арман. За його словами, цій матері 18 років і вона насправді не вживала наркотики. Мовляв, це було "інсценування", щоб привернути увагу. Адже в цій установі дівчина нібито не могла щось вживати.

Порядок в закладі повний і про жодні наркотики там і мови бути не може. На відео білий порошок є імітацією "дурі". Простіше кажучи, це нездорове бажання молоді виділитися, заявити про себе і таке інше. Шкода, що в такий спосіб,

– написав Арман.

Він додав, що зараз ніхто не думає забирати в героїні відео дитину. Адже факт вживання наркотичних речовин не доведений.

Чому батьки вигнали її з дому

Депутат написав, що дівчина народила дитину, проте не є заміжньою. Це нібито обурило її батьків, тому вони прогнали доньку з дому.

Також він додав, що вона не є уродженкою Люботину. До народження малюка, вона мешкала в Основ'янському районі Харкова.

Що було відомо раніше

Це відео оприлюднили в одному з місцевих телеграм-каналів і воно швидко поширилося. Там було помітно, як дівчина вдихає крізь трубку білу речовину. При цьому вона сильно сміялася.

Згодом у мережі розповіли, що ця горе-матір нібито нехтувала собою та малюком не вперше. Маленька дівчинка вже кілька разів потрапляла до лікарні. Коли дитину лікували місяць тому, її матері поруч не було. Там зазначають, що в неї нібито був тривалий запій. Цією історією одразу зацікавилися правоохоронці.

Читайте повний текст допису Дениса Армана:

Щодо ситуації з резонансним відео, що розійшлося вчора по всіх соцмережах

У ролику, де молода жінка з немовлям на руках інтраназально приймає якийсь білий порошок, виставляючи це все за приймання наркотику.

У соцмережах відео викликало великий резонанс та шквал гнівних коментарів. Також в описі відео в багатьох пабліках зазначено, що все це відбувається в Люботині.

Сьогодні як депутат і заступник голови профільної депутатської комісії дізнавався деталі цього обурливого факту. З'ясувалося, що дівчина з відео 2003 року народження, їй повні вісімнадцять років, вона мешканка Основ'янського району Харкова, а не Люботина. Тут вона знаходиться в одній із установ соціальної реабілітації. У свої 18 років дівчинка опинилася у складному становищі, бо народила дитину поза шлюбом, а тут ще й батьки нібито вигнали її з дому і з пологового будинку вона фактично потрапила одразу до притулку.

Директора соціальної установи добре знаю особисто, порядок у закладі повний і про жодні наркотики там і мови бути не може. На відео білий порошок є імітацією "дурі", простіше кажучи, нездорове бажання молоді виділитися, заявити про себе і таке інше. Шкода, що в такий спосіб. Наразі одна з фігуранток із цього відео знаходиться разом із дитиною у дитячому інфекційному стаціонарі.

Після повернення звідти буде проводитись подальша перевірка у зв'язку з цим інцидентом. Про вилучення дитини питання на цю мить не стоїть, оскільки фактичного вживання наркотиків не встановлено, а сама мати з дитиною перебуває в установі соціальної опіки, простіше кажучи цій дівчинці з дитиною і так нікуди йти.