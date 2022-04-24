Об этом рассказали в Харьковской областной прокуратуре. Они начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.
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Последствия обстрелов
Россияне убили в Чугуеве 59-летнего мужчину. Также ранения получили трое мирных жителей. Среди них 11-летний мальчик. Оккупанты разрушили и повредили ряд жилых домов.
Сегодня оккупанты также открыли огонь по поселку Малиновка Чугуевского района. Двое мужчин и женщина ранены,
– рассказали в прокуратуре.
Что россияне сделали в Чугуеве / Фото Харьковской областной прокуратуры
Последствия обстрела 24 апреля / Фото Харьковской областной прокуратуры