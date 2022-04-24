Про це розповіли в Харківській обласній прокуратурі. Вони розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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Наслідки обстрілів

Росіяни вбили в Чугуєві 59-річного чоловіка. Також поранення отримали троє мирних мешканців. Серед них є 11-річний хлопчик. Окупанти зруйнували та пошкодили низку житлових будинків.

Сьогодні окупанти також відкрили вогонь по селищі Малинівка Чугуївського району. Двох чоловіків та жінку поранено,

– розповіли в прокуратурі.



Що росіяни зробили в Чугуєві / Фото Харківської обласної прокуратури



Наслідки обстрілу 24 квітня / Фото Харківської обласної прокуратури

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