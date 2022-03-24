Жители города "спасают" памятник Шевченко. Корреспонденту 24 канала удалось побывать возле символа Харькова.

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Как укрепляют памятник Шевченко

Журналистка рассказала, что укреплять памятник приехал ряд работников коммунальных предприятий. Они обкладывают памятку песком.

Чтобы "спасти" Тараса Григорьевича, к укреплению памятника присоединились и волонтеры. Они носят и грузят песок.

Он (памятник – 24 канал) – символ харьковского Евромайдана. Возле него организовывали много митингов. Это знаковый памятник для нас всех,

– рассказала корреспондентка.

Харьковчане укрепляют памятник Шевченко / Фото Суспільного и "Ракурса"



Как узнали журналисты Суспільного, конструкция убережет памятник от мелких калибров. Кроме этого, если будет авиация, то памятник разрушится меньше.​

Всего для укрепления Тараса Шевченко необходимо примерно 15 тысяч мешков. На укрепление конструкции может потребоваться 2–3 дня.

Заметим, что харьковчане планируют укрепить и другие памятники архитектуры в городе.