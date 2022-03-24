Жители города "спасают" памятник Шевченко. Корреспонденту 24 канала удалось побывать возле символа Харькова.
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Как укрепляют памятник Шевченко
Журналистка рассказала, что укреплять памятник приехал ряд работников коммунальных предприятий. Они обкладывают памятку песком.
Чтобы "спасти" Тараса Григорьевича, к укреплению памятника присоединились и волонтеры. Они носят и грузят песок.
Он (памятник – 24 канал) – символ харьковского Евромайдана. Возле него организовывали много митингов. Это знаковый памятник для нас всех,
– рассказала корреспондентка.
Харьковчане укрепляют памятник Шевченко / Фото Суспільного и "Ракурса"
Как узнали журналисты Суспільного, конструкция убережет памятник от мелких калибров. Кроме этого, если будет авиация, то памятник разрушится меньше.
Всего для укрепления Тараса Шевченко необходимо примерно 15 тысяч мешков. На укрепление конструкции может потребоваться 2–3 дня.
Заметим, что харьковчане планируют укрепить и другие памятники архитектуры в городе.