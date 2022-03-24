Жителі міста "рятують" пам'ятник Шевченку. Кореспондентці 24 каналу вдалось побувати біля символу Харкова.

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Як укріплюють пам'ятник Шевченку

Журналістка розповіла, що укріплювати пам'ятник приїхала низка працівників комунальних підприємств. Вони обкладають пам'ятку піском.

Аби "врятувати" Тараса Григоровича, до укріплення пам'ятника долучилися і волонтери. Вони носять та вантажать пісок.

Він (пам'ятник – 24 канал) – символ харківського Євромайдану. Біля нього організовували багато мітингів. Це знаковий пам'ятник для нас всіх,

– розповіла кореспондентка.

Харків'яни укріплюють пам'ятник Шевченку / Фото Суспільного та "Ракурсу"



Як дізналися журналісти Суспільного, конструкція вбереже пам'ятник від дрібних калібрів. Окрім цього, якщо буде авіація, то пам'ятка зруйнується менше.​

Загалом для укріплення Тараса Шевченка необхідно приблизно 15 тисяч мішків. На зміцнення конструкції може знадобитися 2 – 3 дні.

Зауважимо, що харків'яни планують укріпити й інші пам'ятки архітектури в місті.