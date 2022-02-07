Про інцидент повідомив місцевий телеграм-канал 6 лютого. Відомо, що це сталося в торгівельно-розважальному центрі Nikolsky.

Цікаво 20-річна Біллі Айліш шокувала віком, в якому почала дивитися порно

Порно в торговому центрі

За інформацією очевидця, невідомі зламали систему безпеки в інформаційних дисплеях закладу.



Хулігани вивели на екран торгового центру порносайт / Фото з телеграму "Харьков.Главное.Политика"

На екранах показали сторінку одного з популярних порносайтів. Хуліганів поки що не знайшли.

Довідка. Представники торгового центру наразі не прокоментували інцидент. Редакція 24 каналу готова висвітлити їхній коментар.

Збували відео з дітьми

Інший випадок стався на Миколаївщині. Правоохоронці викрили двох жінок, які збували заборонений контент.

30-річна мати розповсюджувала за гроші відео з власними дітьми. У цьому їй допомагала 17-річна спільниця. За вчинене, їм загрожує до 15 років за ґратами.



Мати поширювала в мережі порно з власними доньками / Фото Київської прокуратури

Жінок викрили іноземні правоохоронці, які виявили відео з 2 малолітніми дівчатами з України. До протиправних дій мати змушувала доньок, віком 9 та 11 років.