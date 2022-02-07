Об инциденте сообщил местный телеграм-канал 6 февраля. Известно, что это произошло в торгово-развлекательном центре Nikolsky.

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Порно в торговом центре

По информации очевидца, неизвестные взломали безопасность в информационных дисплеях заведения.



Хулиганы вывели на экран торгового центра порносайт / Фото из телеграма "Харьков.Главное.Политика"

На экранах показали страницу с PornHub. Хулиганов пока не нашли.

Справка. Представители торгового центра пока не прокомментировали инцидент. Редакция 24 канала готова осветить их комментарий.

Сбывали видео с детьми

Другой случай произошел на Киевщине. Правоохранители разоблачили двух женщин из Николаевской области, которые сбывали запрещенный контент.

30-летняя мать распространяла за деньги видео с собственными детьми. В этом ей помогала 17-летняя сообщница. За содеянное им грозит до 15 лет за решеткой.



Мать распространяла в сети порно с собственными дочерьми / Фото Киевской прокуратуры

Женщин разоблачили иностранные правоохранители, которые обнаружили видео с 2 малолетними девушками из Украины. К противоправным действиям мать вынуждала дочерей в возрасте 9 и 11 лет.