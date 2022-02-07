Об инциденте сообщил местный телеграм-канал 6 февраля. Известно, что это произошло в торгово-развлекательном центре Nikolsky.
Интересно 20-летняя Билли Айлиш шокировала возрастом, в котором начала смотреть порно
Порно в торговом центре
По информации очевидца, неизвестные взломали безопасность в информационных дисплеях заведения.
Хулиганы вывели на экран торгового центра порносайт / Фото из телеграма "Харьков.Главное.Политика"
На экранах показали страницу с PornHub. Хулиганов пока не нашли.
Сбывали видео с детьми
Другой случай произошел на Киевщине. Правоохранители разоблачили двух женщин из Николаевской области, которые сбывали запрещенный контент.
30-летняя мать распространяла за деньги видео с собственными детьми. В этом ей помогала 17-летняя сообщница. За содеянное им грозит до 15 лет за решеткой.
Мать распространяла в сети порно с собственными дочерьми / Фото Киевской прокуратуры
Женщин разоблачили иностранные правоохранители, которые обнаружили видео с 2 малолетними девушками из Украины. К противоправным действиям мать вынуждала дочерей в возрасте 9 и 11 лет.