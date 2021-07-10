Наркопритон біля школи

Невідомі особи незаконно вживали наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги. Усе це відбувалося майже на очах дітей – біля школи.

Читайте також 360 пакунків з амфетаміном: поліція Одеси затримала 29-річну киянку

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

близько 5 кілограмів прекурсору "Фенілнітропропен", який був розфасований у 55 зіп-пакетів;

5 посудин з речовиною прозорого кольору, схожою на прекурсор. Її походження встановить експертиза.

З 5 кілограмів прекурсору можна виготовити близько 4,5 – 5 кілограмів психотропної речовини – амфетамін,

– розповіли у прокуратурі.

Наразі правоохоронці проводяться першочергові слідчі дії. Вони встановлюють й інших "відвідувачів" наркопритону.

Останні інциденти з наркотиками: