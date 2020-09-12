У Києві поліція затримала основного організатора стрілянини в Українці. Ним виявився 32-річний громадянин Росії, який вже мав проблеми з законом.

Правоохоронці встановили, що росіянин був основним організатором стрілянини, в результаті якої були поранені дві особи. Про це повідомляє пресслужба поліції у фейсбуці.

Важливо Постріляли й позбирали гільзи: в кафе під Києвом стався конфлікт зі зброєю, є поранені – відео

Поліцейські затримали підозрюваного у Києві. За даними поліції, саме цей чоловік прибув зі столиці й під час конфлікту з травматичної зброї поранив двох жителів Українки.

Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, йому оголосили підозру в хуліганстві. Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожує від 3 до 7 років в'язниці.

Зауважимо, що раніше правоохоронці з'ясували, що до інциденту причетні 22 особи, серед них 15 місцевих жителів та семеро приїжджих.

Більше про це Стрілянина в кафе на Київщині: поліція встановила 22 підозрюваних, серед них є росіяни

Деталі стрілянини в Українці