Основним організатором стрілянини в кафе на Київщині виявився росіянин: його затримали
У Києві поліція затримала основного організатора стрілянини в Українці. Ним виявився 32-річний громадянин Росії, який вже мав проблеми з законом.
Правоохоронці встановили, що росіянин був основним організатором стрілянини, в результаті якої були поранені дві особи. Про це повідомляє пресслужба поліції у фейсбуці.
Важливо Постріляли й позбирали гільзи: в кафе під Києвом стався конфлікт зі зброєю, є поранені – відео
Поліцейські затримали підозрюваного у Києві. За даними поліції, саме цей чоловік прибув зі столиці й під час конфлікту з травматичної зброї поранив двох жителів Українки.
Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, йому оголосили підозру в хуліганстві. Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожує від 3 до 7 років в'язниці.
Зауважимо, що раніше правоохоронці з'ясували, що до інциденту причетні 22 особи, серед них 15 місцевих жителів та семеро приїжджих.
Більше про це Стрілянина в кафе на Київщині: поліція встановила 22 підозрюваних, серед них є росіяни
Деталі стрілянини в Українці
- Ввечері 2 вересня невідомі влаштували стрілянину в місті Українка Київської області на території кафе "Дебош". Загалом пролунало до десяти пострілів з травматичної зброї та мисливської рушниці.
- Після стрілянини в Українці до лікарні з пораненнями від травматичної зброї звернулися троє чоловіків, але один із них пізніше втік. Пояснювати щось про стрілянину ці люди відмовилися.
- Цікаво, що учасники конфлікту та персонал кафе намагалися приховати злочин, змінивши обстановку, зібравши гільзи та знищивши сліди.
- Як заявив керівник поліції Київської області Андрій Небитов, інцидент стався на побутовому ґрунті.