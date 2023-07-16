Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. 24 Канал детальніше розповість, які медики не підлягають мобілізації.

Зверніть увагу Чи можуть непридатного до служби змусити з'явитися у військкомат

Кого з медиків можуть не призвати на службу

Призову не підлягають такі медики:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час в порядку, встановленому Кабміном;

визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців;

мають на утриманні: троє і більше дітей віком до 18 років; дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років; дитину з інвалідністю, яка має будь-які види порушень функцій організму ІІІ-ІV ступеня їх вираження та обмеження життєдіяльності будь-якої категорії ІІ-ІІІ ступеня їх вираження відповідно до критеріїв встановлення інвалідності дітям, затверджених Кабміном, або дитину з інвалідністю, яка має функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, що відповідають критеріям для встановлення І чи ІІ групи інвалідності для повнолітньої особи згідно з порядком, затвердженим Кабміном; повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, до досягнення нею 23 років; дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років;

самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Окрім цього, призову не підлягають медики, які:

є здобувачами фахової передвищої та вищої освіти, асистентами-стажистами, аспірантами та докторантами, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

є науковими і науково-педагогічними працівниками закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше як на 0,75 ставки;

були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

не були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання АТО у взаємодії з утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Зауважимо, що також на службу не можуть призвати медпрацівників, що мають близьких родичів, які загинули або пропали безвісти під час проведення АТО.

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