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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Кого українці хочуть бачити прем’єром і як це може вплинути на вибори?

      2004 Читать новость на русском
      Рейтинги партій відрізняються від рейтингів партій
      Рейтинги партій відрізняються від рейтингів партій / Інформатор

      Дуже важливий фактор на цих виборах – кого українці хочуть бачити прем'єром. Від цього багато в чому залежать результати перегонів.

      Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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      Експерт зауважує: кілька партій акцентують увагу на тому, що парламентські вибори – вибори глави уряду. Зокрема, "Об’єднання "Самопоміч", "Батьківщина", "Українська стратегія", "Опозиційна платформа – За життя". І пропонують свого лідера як майбутнього прем'єра. І ця технологія працює.

      При цьому, згідно з дослідженням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології з 25 червня по 7 липня, хочуть бачити на чолі уряду Юрія Бойка 12,8% опитаних українців, Юлію Тимошенко – 12,3%, Володимира Гройсмана – 9,6%.

      У Бойка прем'єрський рейтинг збігається з показниками партії. У нього стійкий активно проросійський пропутінський електорат. А у Тимошенко і Гройсмана інша ситуація. Прем'єрський рейтинг вище, ніж у їхніх партій. Особливо в Гройсмана. Питання: чому всіх симпатиків не вдається перевести в свій партійний табір? Це потенційний резерв,
      – наголошує Володимир Гройсман.

      Політолог зауважує: в Гройсмана така ж проблема, що і в "Голосу" – перетікання виборців з партією Порошенка "Європейська Солідарність". Але Порошенка українці не бачать у ролі прем'єра. Якщо Гройсману вдасться переконати виборців Заходу і Центру, що вони вибирають саме прем'єра, то у нього є шанси. Хоча буде складно.

      Так само, говорить Фесенко, і "Голос". Треба робити акцент на іншому. Хочете реально протистояти реваншу, захищати українські цінності, голосуйте не за майбутню опозицію – "Європейську Солідарність", а за партію, яка зможе це зробити, будучи при владі.

      Які останні дані соціологічних опитувань? Згідно з дослідженням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології з 25 червня по 7 липня, чотири партії проходять до Верховної Ради.

      • 48,5% проголосували б за партію "Слуга народу";
      • 14,1% – за партію "Опозиційна платформа – За життя";
      • 9,2% – за партію "Європейська Солідарність";
      • 6,2% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

      Відповідно до опитування партія "Голос" набирає 4,4%, а також 4,1% виборців проголосували б за партію "Сила і Честь".

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

      парламентські вибори 2019

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Парламентські вибори 2019 Самопоміч Партія Голос Юрій Бойко Юлія Тимошенко - новини Володимир Гройсман ВО Батьківщина
      Джерело: 24 канал
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