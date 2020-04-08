Колапс, якого не можемо собі дозволити, – Железняк пояснив, що чекає Україну без грошей МВФ

Що чекає Україну, якщо "антиколомойський" законопроєкт таки не ухвалять та як депутати розглядатимуть тисячі поправок до документа – в програмі "Що це було?" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Про підтримку від МВФ

– Дефіцит державного бюджету буде 298 мільярдів гривень. Для того, щоб заплатити пенсіонерам, працівникам державного сектору та іншим – не вистачає приблизно 300 мільярдів гривень.

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– В уряду є дві опції: або отримати підтримку МВФ чи інших світових банків, або ж він буде зобов'язаний на 300 мільярдів гривень скоротити видатки: зарплати, соцвиплати, пенсії, будівництво доріг.

Це буде значний колапс, якого ми собі не можемо дозволити. Усі банки, бізнеси та підприємства закликають владу прийняти "антиколомойський закон". Він не погіршить життя звичайного громадянина.

– А зачіпить лише тих, хто колись використовував певні схеми з банками і привласнив гроші громадян. Ба більше, після цього вирішив не повертати кошти ні державі, ні людям. От для них цей законопроєкт страшний. Тому вони і не хочуть його приймати

Що потрібно знати про транш від МВФ? У грудні 2019 року МВФ попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Однак рішення повинна затвердити Рада директорів організації. У фонді гроші обіцяли перерахувати після того, як Україна виконає дві вимоги: ухвалить закон про ринок землі та банківський закон.



Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила "антиколомойський" законопроєкт. А у ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі у першому читанні.

Про блокування "антиколомойського" законопроєкту

Зазначимо, що народні депутати вже подали понад 16 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту, який є ключовою умовою МВФ для надання Україні допомоги. Це може надовго загальмувати прийняття документа.

– Мабуть, мої колеги, які вносили ці правки, думали, що у такий спосіб заблокують розгляд закону. Якщо йти по тій процедурі, яка була з ринком землі, то приблизно 12 місяців парламент працюватиме (розглядаючи правки – 24 канал). Це буде коштувати громадянам приблизно 2 мільярди гривень. Однак у нас немає ні часу, ні бажання на таку процедуру.

Депутати, які внесли найбільше правок до "антиколомойського" законопроєкту:



• Антон Поляков (позафракційний, раніше вигнали зі "Слуги народу") – 6 тисяч 33 правки;

• Віктор Бондар (група "За майбутнє") – 1 тисяча 911 правок;

• Дмитро Чорний ("Слуга народу") – 1 тисяча 781 правка;

• Ольга Василевська-Смаглюк ("Слуга народу") – 1 тисяча 689 правок;

• Олег Дунда ("Слуга народу") – 1 тисяча 656 правок;

• Сергій Демченко ("Слуга народу") – 1 тисяча 463 правки;

• Олександр Дубінський ("Слуга народу") – 1 тисяча 199 правок.

– Вже був приклад, коли законопроєкт хотіли закидати правками, це той славнозвісний про майданчики Яценка. Тоді ми всі правки об'єднали в блоки і проголосували за конкретні блоки. Якщо їх підтримали, немає сенсу розглядати інші правки. Пропонуватиму колегам використати цю ж процедуру.

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– Позачергове засідання має відбутись 13 квітня. Єдине питання до коаліцї – чи буде "антиколомойський" законопроєкт на порядку денному. Інша частина – це пройти комітет і підготувати все, для того, щоб проєкт розглянули в залі.



Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк

– Через велику кількість поправок секретаріат зводить їх у таблицю. Сподіваюся, що до вечора 10 квітня вона буде готовою. Це може бути декілька тисяч сторінок. Після цього, буде зібраний комітет, розглянуті правки. І лише потім за цей законопроєкт почнуть голосувати.

Я сподівають, що вже 13 квітня ми зможемо його розглядати. Враховуючи те, що 90% правок внесли представники коаліції, то це виклик для них. До того, як вони будуть менеджерити своїх депутатів.

– Я впевнений, що як тільки приймуть цей закон, будуть одразу скарги у Конституційний суд щодо процедури прийняття та його певних положень. Зазвичай термін розгляду звернень до КСУ невизначений, але займає декілька років. Для ексвласників "Привату" цей термін теж буде важливий.

Що відомо про націоналізацію "Приватбанку"? Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк. Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.



Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Наразі у справі "Приватбанку" триває понад 600 судів різного рівня.

– Виступили проти того, щоб внести цей законопроєкт на порядок денний, група "За майбутнє" та фракція "Батьківщина". Прогнозую, що багато правок будуть схожими по суті та формі. І вони, можливо, були написані на одному й тому ж комп'ютері. Потім буде можливість це проаналізувати.

– Навіть автори правок визнають, що це був спам, аби заблокувати цей законопроєкт. Тому що вони проти нього виступають. Процес голосування, розгляду та подачі правок показує, що є проблеми у коаліції.

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