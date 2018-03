Колекція Енні Леннокс

Енні Леннокс - погляд у минуле.

Всесвітньо відома шотландська співачка випутсила свого роду музичну ретроспективу своєї творчості.Платівка під назвою The Annie Lennox Collection побачила світ 9 березня. До альбому увійшли такі хіти Леннокс як Why, Walking On Broken Glass та No More I Love You's.Енні Леннокс (співачка): “Зазвичай, я не оглядаюся назад, адже я занята тим, що роблю у даний момент. але випуск цієї платівки дає мені можливість запитати у себе :”Ну, і що ж це все було?”. І це дуже приємний процес. Мені доводилося обирати пісні, які на мою думку найкраще мене презентують, аналізувати роки своєї творчості. І це змусило мене задуматися над моїм життям загалом і над тим, що я з ним роблю”.Цьогоріч музичній кар’єрі Енні Леннокс виповнюється 26 років. У співачки - 7 нагород Brit Awards, чотири премії Ґреммі, а у 2004 Леннокс спільно із Говардом Шором отримала Оскара за пісню Into the West, яка стала головним саундтреком до стрічки “Володар кілець:повернення короля”.