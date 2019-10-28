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      "Колискова для ворога" чи сезонне загострення: шокуючі факти самогубств російських офіцерів

      Informnapalm 80 Читать новость на русском

      На Росії у другій половині вересня відмічався спалах суїцидів та інших випадків загибелі військовослужбовців різних силових відомств. Майже щодня в ЗМІ надходять повідомлення про факти самогубств російських офіцерів. Цікаво, чи це якось пов’язано з "колисковою для ворога", яку заспівали в Україні 19 вересня, чи цей спалах сезонного загострення.

      Напевне, російські вояки через інтоксикацію російської пропаганди в себе в голові, відчули небувалий потяг до того, щоб власноруч потиснути руки покидькам типу "гіві" та "мотороли".

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      Моторошні самогубства російських офіцерів

      Так, у ніч на 25 вересня військовослужбовець прикордонного управління Федеральної служби безпеки Росії з військової частини №2135 наклав на себе руки. Подія сталася в Бредінському районі Челябінської області. Перед цим у загиблого вилучили табельну зброю.

      22 вересня російські ЗМІ повідомляли, що підполковник МВД РФ наклав на себе руки в Білгородській області. Телеграм-канал "Белгород №1" відмічає, що загиблий співробітник був не простим рядовим поліцейським, а цілим начальником тилу ОМВД одного з міських округів, більш того він отримав в 2017 році подяку за відрядження в Дагестан. Цікаво, але офіційний Кремль каже, що на російському Кавказі давно вже все спокійно.

      В Росії часто стаються самогусбства
      У Росії часто стаються самогубства

      А 20 вересня 2 співробітників Росгвардії наклали на себе руки. Інциденти сталися в Вологодській та Іванівській областях РФ. У Вологді все дуже ясно. Telegram-канал "Омбудсмен поліції" каже, що даний офіцер був керівником позавідомчої охорони, і він наклав на себе руки під час перевірки "вищестоячим підрозділом".

      Також відомо, що в Іванівській області офіцер, який займав посаду начальника штабу, приєднався до нього по дорозі в пекло. Колеги силовика розповіли, що останні декілька днів він ходив дуже подавлений і до цього тричі намагався піти на пенсію, але його повертали. Причому насильно і на різні посади – тільки аби і далі тримати поряд з собою.

      Важливо! Росія увійшла до трійки лідерів за кількістю самогубств

      Загибель росіян під час військових навчань

      Ну а продовжили джекпот "величі" російської воєнщини їх навчання. Так, 20 вересня під час масового десантування військової техніки на навчаннях "Центр-2019" в Оренбурзькій області не спрацювали парашутні системи у двох бойових машин. В результаті несправності парашутних систем при зіткненні з землею обидві машини були розбиті.

      Розбиті машини з військовими на навчанні
      Військових збили під час навчань "Центр-2019"

      Особисто від себе хотілось би подякувати, людині, що відповідала за десантування цієї військової техніки. Шановний! Ваш вклад в обороноздатність України буде згодом належно оцінений. Під час тактико-спеціальних навчань Росгвардії в Смоленській області, БТР збив двох солдат. В результаті інциденту один військовий отримав травми, а інший помер в лікарні.

      За Росгвардійцями їхав БТР. Одна з мін несподівано вибухнула, утворилася димова завіса, яка і перешкодила водієві БТР побачити попереду саперів,
      – розповів свідок події.

      Професіоналізм зашкалює, що саперів, що водія, а про якість мін вже просто не приходиться говорити. Всю велич російської армії описується і іншим цікавим випадком.

      8 серпня 2019 під час інших військових навчань загинув російський десантник в Самарській області. Він виконував планові стрибки з парашутом. Через порив вітру десантника затягнуло на дроти лінії електромереж. Прізвище загиблого спецпризначенця та номер військової частини у ЗМІ не розголошувались, але є підстави вважати, що він проходив службу в 3-й окремій бригаді спеціального призначення.

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      Карма – річ доволі сувора. Я просто нагадаю, що саме ця бригада брала безпосередню участь в окупації Криму та в бойових діях на боці сепарів на Донбасі. І це тільки невеличкий дайджест за останніх півтора місяця, але ж ви цього не знайдете в так званих незалежних російських медіа. Бо вся велич і могутність російської армії базується на замовчувані їх просто таки епічних фейлів.

      А на останок я хотів би вам показати новину, яка просто сколихнула всю Москву – мешканець насмерть подавився салом, коли їв його в темряві.

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      Автор: Михайло Макарук
      Теги: Новини Росії Informnapalm Самогубство Жертви Авто Відеоблоги
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